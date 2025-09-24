Gerüchte über Fake-Trennung: Chris Broys Ex Bella ist sauer

In Sam Dylans (34) Show "Iconic Drama" wurde kürzlich ein Gerücht in die Welt gesetzt. Gabriela Alves und Vanessa Brahimi behaupteten, Chris Broy (36) würde die Trennung von seiner Ex Bella nur vorspielen, um an Ex on the Beach teilnehmen zu können. Das lässt Bella nicht auf sich sitzen und schießt in ihrer Instagram-Story zurück. Die Germany Shore-Bekanntheit nennt Gabi und Vanessas Verhalten "peinlich" und "maximal unangenehm". "Seid mal ehrlich, wie obsessed kann man sein?", stichelt sie.

Bella betont, dass sie keinen engen Kontakt mit Gabi pflegt, genauso wenig wie Chris – die aktuelle Good Luck Guys-Kandidatin habe daher keine Möglichkeit, intime Details aus ihrer Ex-Beziehung zu wissen. Mit Vanessa habe sie sogar noch nie geredet. "Aber jetzt kann ich sagen, dass die genauso ein Clown ist, wie alle sagen", urteilt sie. Bella stellt klar: "Chris und ich sind seit der Bekanntgabe unserer Trennung tatsächlich getrennt, und dass wir danach Kontakt hatten und uns auch mal gesehen haben, war nie ein Geheimnis."

Bella und Chris haben sich im vergangenen April getrennt. Zu den Gründen schwiegen beide. Nach dem Liebes-Aus scheint das Kapitel aber noch nicht endgültig abgeschlossen zu sein – die beiden wurden zum Beispiel zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Im Juli sprach Chris auf Instagram über die Trennung und erwähnte auch ein mögliches Comeback. "Vorstellen könnte ich es mir...", deutete der Vater eines Sohnes an.

Instagram / bella_he_ Bella im Februar 2025

RTL / Frank Beer Gabriela, "Are You The One?"-Kandidatin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Bella und Chris Broy, TV-Bekanntheiten