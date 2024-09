Cody Rhodes besiegt Kumpel: Ist die Freundschaft nun vorbei?

Am Samstag traf Cody Rhodes (39) im Ring beim Bash in Berlin auf seinen langjährigen Freund Kevin Owens (40). In einem packenden Match, bei dem der WWE-Universal-Champion so seine Probleme hatte, konnte er sich letztlich aber durchsetzen. Bei der anschließenden Pressekonferenz hakte Promiflash bei Cody nach. Ist die Freundschaft mit Kevin nun etwa Geschichte? So richtig beantworten wollte er das nicht, doch für ihn stand nach ihrem Match fest: "Es war bewegend, diesen Moment mit ihm teilen zu können. Ich glaube, ich bin Arm in Arm bisher nur mit zwei Menschen aus einer Arena gegangen." Kevin und ihn verbinde sehr viel miteinander. "Kevin und meine Verbindung ist extrem tief und sehr komplex", erklärt er. Er könne verstehen, dass viele Fans nur darauf warten, dass Kevin sich gegen ihn stellen wird. So laufe das nun mal im WWE-Geschäft. "Viele Leute, die Profiwrestling verfolgen, werden nach dem Match wahrscheinlich sagen: 'Oh, Kevin wird sich gegen Cody stellen. Das ist sicher.'"

Noch wirkt zumindest auf den ersten Blick zwischen Cody und Kevin alles in Ordnung. Auf X teilte der 39-Jährige unmittelbar nach seinem Triumph beim Bash in der Uber Arena ein Video von sich und seinem Freund, wie sie Arm in Arm das Stadion verlassen – so, wie er es Promiflash beschrieb. "Freunde damals. Freunde heute. Freunde für immer", lautete Codys Text zu dem Clip. Heißt es somit Ende gut, alles gut? Viele sind sich diesbezüglich nicht so sicher. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Anzeichen, dass Kevin Cody schon bald hintergehen wird.

Beim Bash hätte Kevin beispielsweise gleich mehrmals die Chance gehabt, Cody eins auszuwischen. Dem WWE-Superstar bereitet schon seit längerer Zeit eines seiner Knie Probleme. An einer Stelle des Kampfes musste Cody sogar kurz aussetzen. Hinter ihm stand dabei Kevin, der somit die Möglichkeit gehabt hätte, die Probleme seines Freundes für den Erfolg auszunutzen. "Mann, ich an Kevins Stelle hätte ihm die Kniescheibe von den Knochen gerissen!", erboste sich ein User auf Social Media zu der nicht genutzten Chance des Kanadiers im Ring. Ob Kevin sich tatsächlich gegen Cody stellt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen...

Getty Images Kevin Owens, kanadischer Wrestler

Getty Images Cody Rhodes im April 2023

