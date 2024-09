So groß ist die Tochter von WWE-Star Cody Rhodes inzwischen

Cody Rhodes (39) ist zwar auf der ganzen Welt als Profiwrestler bekannt, doch abseits des Rings ist er am liebsten Papa seiner Tochter Liberty. Und diese ist inzwischen ganz schön groß geworden. Seine Frau Brandi Rhodes gibt auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag mit ihrem gemeinsamen Nachwuchs. So ging es beispielsweise für die Familie vor wenigen Tagen zum Äpfelpflücken. Liberty machte das schon selbst toll – der Lockenkopf strahlte ganz stolz über das ganze Gesicht. Auch Malen und Lesen bereiten ihr Spaß, wie Cody vor wenigen Tagen im Netz zeigte.

Liberty erblickte 2021 das Licht der Welt. "Wir sind so verliebt in dich, du kleines wunderschönes Mädchen", schwärmten Cody und Brandi unmittelbar nach der Geburt ihres Sprösslings. Im Juli feierte das Töchterchen des aktuellen Universal Champions der WWE ihren dritten Geburtstag. Zu ihrem Ehrentag schmissen ihre Eltern ihr eine süße Motto-Party zum Disney-Film "Aladdin".

Cody und Brandi sind bereits seit 2013 miteinander verheiratet. Die beiden hatten sich zuvor bei der Arbeit kennengelernt. Brandi war für einige Zeit selbst als Wrestlerin tätig gewesen. Heute ist sie Eigentümerin eines Yoga-Studios namens "Naked Mind". Zudem kümmert sie sich um ihre Tochter, während Cody beruflich um die ganze Welt reist. Ende September besuchte er beispielsweise die deutsche Hauptstadt, um beim Bash in Berlin gegen seinen guten Kumpel Kevin Owens (40) zu kämpfen.

Instagram / thebrandirhodes Brandi und Cody Rhodes mit ihrer Tochter Liberty an ihrem Geburtstag, Juli 2024

Instagram / thebrandirhodes Profiwrestler Cody Rhodes und seine Frau Brandi

