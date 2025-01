Cody Rhodes Tochter änderte Sicht auf seine WWE-Karriere

Cody Rhodes (39) Rolle als Vater hat ihn stark verändert. In einem Interview mit dem People Magazine am Rande der Veranstaltung Monday Night Raw in Los Angeles sprach der WWE-Star darüber, dass sein Leben seit der Geburt seiner Tochter Liberty Iris eine komplett neue Ausrichtung bekommen hat. "Wrestling ist egoistisch", sagte Cody und erklärte, dass er früher vor allem für sich und seinen verstorbenen Vater, die Wrestling-Legende Dusty Rhodes, angetreten sei. Doch seit der Geburt seiner Tochter, die er gemeinsam mit seiner Frau Brandi Rhodes (41) großzieht, stehe für ihn nicht mehr sein Erfolg, sondern das Leben, das er seiner Familie bieten könne, an erster Stelle.

Cody erzählte weiter, dass die Prioritäten in seinem Leben sich radikal verschoben hätten. Während er früher den Applaus der Menge suchte, fühle sich das heutzutage "hohl" an, wenn er nicht wisse, dass seine Tochter zu Hause auf ihn warte. Auch wenn er vor Tausenden von Fans in großen Arenen kämpfte, zähle am Ende des Tages für Liberty nur, dass es Eiscreme gebe und er lustige Geräusche mache. "Sie hat alles für mich verändert – auf die beste Art und Weise", erklärte der Wrestler. Trotz seiner Liebe zum Sport sei das Familienleben für ihn zur obersten Priorität geworden, und er wolle seiner Tochter nicht nur dasselbe, sondern ein noch besseres Leben bieten, als es ihm durch das Wrestling ermöglicht wurde.

Privat gibt sich Cody überraschend zurückhaltend, auch wenn er zugibt, dass sein Leben durch die Wrestling-Karriere seines Vaters und seine eigene stets in der Öffentlichkeit stand. Während sein Bruder Dustin Rhodes für seine Freundlichkeit bekannt sei, beschreibt Cody sich augenzwinkernd als "grummeligen Typen". Trotz seines ruhigen Wesens lässt sich Cody dennoch bereitwillig auf Fans ein: "Wenn jemand morgens um drei am Flughafen ein Foto will, tue ich das. Aber ich bin definitiv nicht so nett wie Dustin." Aus dem Familienleben teilt vor allem seine Frau Brandi regelmäßig Einblicke.

Instagram / thebrandirhodes Brandi und Cody Rhodes mit ihrer Tochter Liberty an ihrem Geburtstag, Juli 2024

Instagram / thebrandirhodes Profiwrestler Cody Rhodes und seine Frau Brandi

