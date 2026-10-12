Hati Suarez äußert sich zu "Prominent getrennt"-Gerüchten

Seit ihrem Liebes-Aus bei Das Sommerhaus der Stars halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Hati Suarez und Alexander Molz (31) schon bald bei Prominent getrennt zu sehen sein könnten. Im Gespräch mit Promiflash reagiert sie ausweichend auf das Gerücht, dass die beiden nach ihrer Trennung bei "Das Sommerhaus der Stars" für "Prominent getrennt" im Castingprozess sein könnten. Eine Zusage oder ein Dementi gab es von ihr nicht – stattdessen wog sie ganz offen ab, ob ein weiteres gemeinsames TV-Format für sie und Alex überhaupt infrage käme. Auch bei der Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus hält sie sich bedeckt. Ob sie Kontakt zu Alex hat oder die beiden inzwischen wieder ein Paar sind, soll erst beim Wiedersehen der Sommershow bekannt werden. "Zu der Thematik Alex und Hati darf ich leider noch nichts sagen, ob ich Kontakt habe, ob wir zusammen sind oder nicht. Das darf ich erst in der Wiedersehensshow", erklärt sie gegenüber Promiflash. Auf diesen Moment sei sie bereits vorbereitet: "Und da bin ich auch ready für. Dann werden alle auf jeden Fall erfahren, was mit uns ist."

Ob sie und Alex sich tatsächlich noch einmal auf ein gemeinsames TV-Experiment einlassen würden, scheint Hati selbst nicht konkret beantworten zu wollen. "Ich kann gerade nichts dazu sagen, weil auf der einen Seite: Will man sich das wieder antun? Auf der anderen Seite hilft es vielleicht doch? Oder brauchen wir das gerade nicht?", wägt sie ab. Damit lässt sie sowohl eine mögliche Teilnahme bei "Prominent getrennt" als auch die Zukunft ihrer Beziehung bewusst offen. "Also, es ist alles offen. Es ist alles offen", betont die Reality-TV-Bekanntheit. Mit mehreren Gegenfragen schürte sie die Spannung zusätzlich: "Aber wenn ihr jetzt Hati und Alex seht, denkt ihr wirklich, das könnte noch mal funktionieren? Könnte da eine Liebesgeschichte passieren? Sind sie schon zusammen? Gegenfrage. Was denkt ihr denn? Deshalb lasse ich das auch alles offen." Eine wirkliche Antwort gibt es somit erst mal weder zu der Show noch zu einem möglichen Liebescomeback.

Hati und Alex hatten ihre Beziehung vor laufenden Kameras im "Sommerhaus der Stars" beendet. Die emotionale Trennung war von Tränen geprägt, zudem ging Alex während der Aussprache vor Hati auf die Knie. Dass es sich dabei tatsächlich um das endgültige Aus handelte, wollten viele Fans danach nicht glauben. Unter den offiziellen Instagram-Beiträgen zur Sendung erklärten einige Fans sogar, sie seien davon überzeugt, dass Hati und Alex längst wieder zueinandergefunden hätten. Über die große Aufmerksamkeit, die ihre Beziehung bekommt, zeigte sich Hati nach eigenen Angaben erfreut. Sie ist der Ansicht, dass sie und Alex vielen Menschen gezeigt hätten, wie eine Partnerschaft ebenfalls aussehen könne. Zahlreiche Zuschauer würden ähnliche Dynamiken aus ihrem eigenen Zuhause kennen. Ob die Spekulationen über eine Versöhnung stimmen, behält Hati dennoch weiterhin für sich.

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Imago Hati Suarez beim Fame Fighting in der Ostermann Arena in Leverkusen

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Imago Alexander Molz und Hati Suarez bei Fame Fighting in Köln, Juni 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026