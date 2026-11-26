Liza Minnelli (80) lässt ihre zahlreichen Fans noch etwas länger auf ein Wiedersehen warten. Die Schauspielerin hätte eigentlich bei der Gesundheits- und Technologiekonferenz CommHIT26 in Florida auf der Bühne stehen sollen. Es wäre ihr erster öffentlicher Auftritt seit fast einem Jahr gewesen. Nun muss der Termin jedoch verschoben werden. Als auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen wie Instagram ein ausführlicher Beitrag samt Porträtfoto erschien, war die Aufregung unter ihren Followern zunächst sehr groß. "Mein Herz ist für eine Sekunde stehen geblieben", kommentierte ein besorgter Fan. Doch es gibt Entwarnung: Hinter der Verschiebung stecken weder gesundheitliche noch persönliche Gründe. Wegen der schweren Überschwemmungen in Florida wird die komplette Veranstaltung verlegt. Sie findet jetzt vom 11. bis 13. Januar 2027 statt. Liza sollte dort zusammen mit ihrem "besten Freund auf der Welt", Michael Feinstein, und Dr. Kendra Siler auftreten. An ihrer Zusage ändert das neue Datum also nichts.

In ihrem Beitrag erklärte die Sängerin die ernste Lage: "Mutter Natur hat beschlossen, unsere Pläne zu ändern! Wegen der schrecklichen Überschwemmungen in Florida wird die CommHIT26 auf den 11. bis 13. Januar 2027 verlegt." Sie wies zudem darauf hin, dass der Gouverneur von Florida den Katastrophenfall ausgerufen habe. Außerdem wandte sie sich direkt an die Menschen vor Ort: "Mein Herz ist bei allen, die mit den Stürmen zu kämpfen haben. Bitte bleibt sicher und achtet aufeinander." Auf der Konferenz stehen Themen wie Prävention, Versorgung zu Hause, der Austausch von Gesundheitsdaten und mentale Leistungsfähigkeit auf dem Programm. Liza machte aber klar, dass sie unverändert voll dabei ist: "Die Termine mögen sich geändert haben, aber unser Engagement nicht. Musik hat mich durch einige der schwierigsten Momente meines Lebens gebracht, und ich glaube an das, was wir gemeinsam erschaffen. Die Show muss weitergehen, Kinder! Und diese Mission ist es wert, gefeiert zu werden."

Öffentliche Auftritte sind bei Liza inzwischen selten geworden. Im Jahr 2025 zeigte sie sich bei der "Dancers Against Cancer's Gala of the Stars", um ihre gute Freundin Janet Jackson (60) mit dem "Icon of the Year Award" auszuzeichnen. Ende 2025 gewährte ihre Halbschwester Lorna Luft (74) einen seltenen Einblick in das Privatleben der beiden. Liza lebte damals in Los Angeles, während Lorna zurück nach New York gezogen war. Trotz der Entfernung telefonierten die Schwestern oft miteinander. In ihren 2026 erschienenen Memoiren "Kids, Wait Till You Hear This!" schrieb Liza unter anderem über den Tod ihrer Mutter Judy Garland (†47), ihre frühere Freundschaft mit Prinzessin Diana (†36) und das Älterwerden. Auch ihren 80. Geburtstag griff sie darin auf: "Soweit es mir möglich ist, wenige Tage vor meinem 80. Geburtstag, bin ich immer noch im Spiel, Baby. Mir wurde der Körper einer Tänzerin gegeben, der stetig schwächer wird, aber auch ein großes Herz und eine so starke Lebenskraft, dass ich nicht weiß, wo zum Teufel sie herkommt."

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Getty Images Liza Minnelli, Schauspielerin

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Getty Images Michael Feinstein und Liza Minnelli in Beverly Hills, März 2026

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