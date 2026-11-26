Regina Halmich (50) musste in ihrer aktiven Zeit nicht nur im Boxring kämpfen. Auch beim Thema Geld war die frühere Boxweltmeisterin gezwungen, sich durchzusetzen. Anlässlich ihrer neuen Autobiografie "Die Herrin der Ringe" spricht die Sportlerin im Interview mit dem Kurier offen über die ungleiche Bezahlung in ihrem Sport. Ihr Buch erschien am 18. November, kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 22. November. Gedacht war die Autobiografie als besonderes Geschenk an sich selbst, aber auch an ihre Fans und langjährigen Wegbegleiter. Darin blickt Regina nicht nur auf ihre sportlichen Erfolge zurück. Sie erzählt auch von persönlichen Höhen und Tiefen sowie von bislang unbekannten Erlebnissen. Dazu gehört, wie sie jahrelang mit Ablehnung in einer Männerdomäne umgehen musste, in der zu Beginn kaum jemand an sie glaubte. Sie bescherte dem ZDF starke Einschaltquoten und lockte viele Fans vor die Bildschirme. Trotzdem sollen männliche Kollegen teilweise Hunderttausende Euro mehr verdient haben. Regina wollte diese Ungerechtigkeit nicht einfach hinnehmen. Sie habe ihren Marktwert damals genau gekannt. Sie habe beim ZDF "abgeliefert", hohe Quoten eingefahren und großen Rückhalt von den Fans bekommen. Deshalb sei für sie klar gewesen, dass sich diese Anerkennung auch in einer angemessenen Bezahlung zeigen müsse.

Freiwillig habe ihr allerdings niemand bessere Konditionen angeboten. Die Boxerin habe erst lernen müssen, ihre Komfortzone zu verlassen und klar aufzutreten. In Verhandlungen habe sie notfalls auch "auf den Tisch" hauen müssen. Mit Unterstützung eines Anwalts kämpfte sie für eine Gage, die sich nach ihrer tatsächlichen Nachfrage und ihren TV-Quoten richten sollte und nicht nach ihrem Geschlecht. "Meine Forderung war, dass ich nicht weniger verdienen wollte, nur weil ich eine Frau bin. Ich wollte der Nachfrage nach mir entsprechend bezahlt werden", erinnert sie sich gegenüber der Zeitung. Unter den Kollegen sei es ebenfalls nicht immer leicht gewesen: Anfangs hätten viele männliche Boxer sie belächelt. Später habe ihre Reichweite bei manchen sogar Sorge und gekränkten Stolz ausgelöst. Neben Training und Kämpfen habe sie außerdem immer wieder ihre Daseinsberechtigung im Profisport verteidigen müssen.

Groll gegen Männer hege sie trotzdem nicht, betont die Sportlerin. Ihr Promoter habe ihr trotz anfänglicher Skepsis eine Chance gegeben und ihre Forderungen schließlich akzeptiert. Auch ihr Trainer habe sie unterstützt. Mit fast allen früheren Boxkollegen sei sie heute befreundet. Mit ihrer Lebensgeschichte möchte Regina Mädchen und Jungen Mut machen. Sie sollen sich weder von Widerständen noch von überholten Rollenbildern von ihren Träumen abbringen lassen. International habe sich die Lage inzwischen verbessert. Boxerinnen wie Katie Taylor, Amanda Serrano und Claressa Shields könnten heute Millionen verdienen. In Deutschland sei es laut Regina aber nach wie vor schwierig, allein vom Boxen zu leben, und zwar für Frauen wie für Männer.

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Getty Images Regina Halmich, frühere Profiboxerin

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Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab bei ihrem Showkampf 2007

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