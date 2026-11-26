Karoline Herfurth (42) zeigt sich von einer ungewohnt persönlichen Seite. Anlässlich ihrer Rückkehr als Carlotta in "Der perfekte Urlaub" hat die Schauspielerin der Schweizer Illustrierten ein Interview gegeben. Darin spricht sie überraschend offen über ihren eigenen Charakter. Gefragt wurde sie unter anderem, welche Eigenschaft sie lieber nicht hätte. Die Regisseurin antwortete ehrlich: "Ich bin sehr gutgläubig, mitunter naiv. Aber selbst das möchte ich mir gern behalten." Danach legte sie nach: "Eigentlich gibt es nichts an mir, das ich loswerden möchte. Ich habe es mir abgewöhnt, mich mit diesen Augen zu betrachten." Karoline ist sich durchaus bewusst, dass ihre Gutgläubigkeit auch eine Schwäche sein kann, wie Blick berichtet. Dennoch möchte sie diese Eigenschaft nicht länger ablegen. Statt ständig nach vermeintlichen Fehlern an sich zu suchen, hat sie gelernt, zu ihrer Persönlichkeit zu stehen – auch zu den Seiten, die ihr nicht immer nur Vorteile bringen.

Auch sonst gewährt Karoline in dem Gespräch viele private Einblicke. Besonders ärgert sie sich über Menschen, die sich vordrängeln und damit auch noch Erfolg haben. Grenzüberschreitungen dürften aus ihrer Sicht nicht systematisch belohnt werden, denn das Gemeinwohl ist ihr wichtig. Social Media bezeichnet die Schauspielerin als regelmäßige Zeitverschwendung. Zu viel Geld gibt sie nach eigener Aussage für Secondhandtaschen und Einrichtung aus. Zu ihren Eigenheiten zählen ein kleiner Aussortiertick und ein gelegentlicher Hang zum Perfektionismus. Karoline verrät außerdem einige persönliche Eigenheiten: So trinkt sie beispielsweise grundsätzlich nicht aus dunklen Tassen. Auch mit zwei verbreiteten Annahmen räumt sie auf: Sie hat weder eine Tanzausbildung absolviert noch ist ihre auffällige rote Haarfarbe naturgegeben. Zu Hause legt sie zudem Wert auf eine gewisse Ordnung. Herrsche zu viel Chaos, werde sie schnell unruhig und unkonzentriert, erzählt sie gegenüber der Schweizer Illustrierten.

Am schönsten fühlt sich Karoline nach eigener Aussage, wenn es ihr gut geht und sie von Menschen umgeben ist, denen sie vertraut. Ihrem 20-jährigen Ich würde sie heute einige ermutigende Worte mitgeben: "Du hast recht. Vertraue deinem Bauchgefühl. Lass dich nicht ablenken von Schönheitsidealen. Du bist wundervoll." Ihre freie Zeit nutzt die Filmemacherin momentan am liebsten für aktive Ausflüge mit ihren Freundinnen. Dabei zieht es sie vor allem in die Natur – gerne an Orte, an denen sich Wasser, Wellness und Zeit zum Lesen verbinden lassen. Im Gespräch blickte sie außerdem auf ihre Teenagerjahre zurück. Damals schwärmte sie unter anderem für Tic Tac Toe, die Spice Girls, Sandra Bullock (62), Meg Ryan (65), Julia Roberts (59), Kate Winslet (51), Jennifer Aniston (57) und Leonardo DiCaprio (52). Ausgerechnet eine verpasste Begegnung mit Kate beschäftigt sie bis heute. Noch einmal erleben würde Karoline nämlich den Tag, an dem sie eine Einladung der Hollywoodschauspielerin auf einen Drink ausschlug.

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Getty Images Karoline Herfurth auf dem roten Teppich

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Getty Images Karoline Herfurth beim Deutschen Filmpreis 2025

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