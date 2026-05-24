Senta Berger über Trauer und Verlust: "Wird nie besser"

Senta Berger (85) blickt auf ein langes Leben zurück, das von großen Erfolgen, aber auch tiefen Verlusten geprägt ist. Im Magazin stern spricht die österreichisch-deutsche Schauspielerin offen über den Tod ihres Ehemanns Michael Verhoeven (†85) und den ihres langjährigen Freundes und Filmpartners Mario Adorf (†95). Schmerzhafte Erfahrungen, aus denen sie eine bittere Erkenntnis zog: "Machen Sie sich keinerlei Hoffnung, es wird nie besser, jeder Tod eines geliebten Menschen ist aufs Neue grausam. Man gewöhnt sich nicht daran", sagte sie dem Magazin.

Aktuell ist Senta für den Deutschen Filmpreis als Beste weibliche Hauptrolle nominiert – für ihre Rolle im Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Vor fünf Jahren hatte sie bei der gleichen Veranstaltung bereits einen Preis für ihr Lebenswerk erhalten. Dabei ist ihr Beruf für sie nicht nur Erfüllung, sondern überraschenderweise auch immer wieder Quelle von Demütigung. "Jedes Mal, wenn man Probeaufnahmen macht und dann ein anderer für eine Rolle vorgezogen wird, schmerzt das. Wieso der oder die, wieso bin ich nichts wert? Da kann man nicht gelassen sein. Man fühlt sich hilflos", schilderte Senta im Interview.

Senta Berger wurde am 13. Mai 1941 in Wien geboren und gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen. Mit ihrem Mann Michael Verhoeven, einem deutschen Regisseur und Produzenten, war sie über viele Jahrzehnte verheiratet. Ihr Freund und Filmpartner Mario Adorf, der im vergangenen Jahr im Alter von 95 Jahren verstarb, gehörte ebenfalls zu den bedeutendsten Figuren ihres Lebens. Mit ihm verband sie eine enge Freundschaft, die weit über die gemeinsame Arbeit hinausging.

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Getty Images Senta Berger, 2021

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Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Dezember 2016

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