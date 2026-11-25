Katie Price (48) würde heute in ihrem Leben so manches anders machen. In einer Fragerunde mit ihren Followern auf Instagram offenbarte der Realitystar jetzt ganz offen, was sie am meisten bereut. Abseits von einigen Männern nannte sie vor allem einen Beautyeingriff: ihr Lippenlifting. Dieses sei ein Fehler gewesen, denn danach habe ihre Nase schief gewirkt. Um das wiederum zu korrigieren, legte sich die fünffache Mutter vor Kurzem erneut unters Messer und ließ ihre Nase verengen. Was dabei genau gemacht wurde, schilderte Katie vergangene Woche zusammen mit ihrer Schwester Sophie Price im Podcast "The Katie Price Show". "Also keine Nähte, kein Brechen. Sie war nur ein kleines bisschen schief, wo ich dieses Lippenlifting hatte. Das war alles. Rein, raus und erledigt."

Weiter erklärte Katie, dass die Korrektur rasch erledigt war und keine Nachbehandlung nötig wurde. Schon nach weniger als einer Stunde konnte sie die Klinik wieder verlassen und nach Hause fahren. Zu sehen war die Britin in der Folge mit einer stark bandagierten Nase. Während des Gesprächs musste sie immer wieder schniefen und sich die Nasenlöcher abwischen. Den Verband müsse sie zehn Tage lang tragen, danach komme er ab. Für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen ist Katie längst bekannt. Wie The Mirror berichtet, soll sie sich bislang unter anderem rund 17 Brustoperationen und sechs Facelifts unterzogen haben. Anfang November deutete sie bei einem Auftritt in Clapham außerdem an, dass auch ein Fox-Eye-Lifting infrage kommen könnte.

In ihrer Instagram-Fragerunde erzählte sie, dass sie neben dem Lippenlifting auch ihren Auftritt beim Vorentscheid "Eurovision: Making Your Mind Up" im Jahr 2005 bereut. Sie war damals mit dem Song "Not Just Anybody" angetreten und auf dem zweiten Platz gelandet. Privat war Katie zuletzt mit Lee Andrews liiert. Vor ein paar Monaten sprach sie in einem Interview mit The Mirror sogar über weiteren Nachwuchs: "Ich werde noch ein Baby bekommen." Später ergänzte sie: "Ich hätte gerne noch zwei, wenn ich könnte."

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Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2026 in der O2 Arena in London

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Instagram / katieprice Sophie und Katie Price, circa im Jahr 2004

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