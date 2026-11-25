Taylor Swift (36) hat bei den 60. CMA Awards nicht nur ihr Comeback als Performerin gefeiert, sondern auch einen starken TV-Abend begleitet. Nach Angaben von Nielsen Big Data + Panel sahen 7,62 Millionen Menschen die Liveübertragung am Mittwoch oder schalteten noch am selben Tag ein. Damit erzielte die Countrygala ihren höchsten Zuschauerwert seit sieben Jahren. Für Taylor war es der erste Auftritt bei der Preisverleihung seit 13 Jahren. Die Sängerin präsentierte bei ihrer Rückkehr ein Mash-up, in das unter anderem ihr früher Countryhit "Our Song" einfloss. So landete die Musikerin nicht nur bei den Fans im Saal einen Treffer, sondern offensichtlich auch bei den Zuschauern zu Hause. Für die Macher der Preisverleihung ging die Rechnung mit dem prominenten Comeback jedenfalls voll auf.

Im Vergleich zum Vorjahr legte die Übertragung kräftig zu. 2025 hatten noch 6,03 Millionen Zuschauer eingeschaltet, nun stieg die Reichweite um 26 Prozent. Auch in der wichtigen Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen überzeugten die CMA Awards: Mit einem Rating von 1,01 erreichte die Gala dort ihren besten Wert seit drei Jahren. Am Mittwochabend war die Preisverleihung sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Kabelfernsehen das meistgesehene Programm. Schon am Vorabend hatte Disney die Zuschauer auf das große Event eingestimmt. Robin Roberts moderierte das Special "Darius, Dolly and 60 Years of Celebration: Countdown to the CMAs", das 2,99 Millionen Menschen sahen. Für das jährliche Primetimespecial von ABC News war das ebenfalls der beste Wert seit drei Jahren.

Ausgetragen wurde die Jubiläumsausgabe in der Bridgestone Arena in Nashville. Countrysängerin Lainey Wilson (34) führte zum dritten Mal in Folge als Moderatorin durch den Abend. Taylors Teilnahme war ein Wiedersehen nach langer Pause: Vor ihrem Comeback hatte sie zuletzt vor 13 Jahren bei den CMA Awards performt. Selbst ihr letzter Besuch als Gast lag bereits zehn Jahre zurück. Nun kehrte sie zu jener Preisverleihung zurück, die eng mit ihrer frühen Laufbahn im Countrybereich verbunden ist. Mit ihrem frühen Countryhit "Our Song" griff sie auf die Zeit zurück, in der sie ihre Karriere in der Countrymusik begonnen hatte. Lange bevor sie zu einem der größten Popstars der Welt wurde, hatte sie in genau diesem Genre ihre ersten Erfolge gefeiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift tritt bei den 60. Country Music Association Awards in Nashville auf

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige