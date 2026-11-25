Jessica Zemer nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Melissa Hofman geht. Bei der Hype Fight Night sprach Jessica im Interview mit Promiflash über die Teilnahme der Realitydarstellerin an der Show Das große Promi-Büßen und teilte dabei kräftig aus. Dass Melissa in dem Format dabei ist, kommt für Jessica nicht überraschend. Vielmehr hält sie diesen Schritt sogar für folgerichtig. Den Grund dafür nannte die Realitybekanntheit direkt und fand dabei deutliche Worte für ihre Kollegin: "Ich meine, gut, es war der nächste logische Schritt, dass sie halt jetzt eben dort hingeht, weil sie ist halt meiner Meinung nach eine furchtbare Person." Anschließend legte sie nach: "Deswegen, dass sie jetzt auf jeden Fall dort ist: Ja, nachvollziehbar." Große Sympathien für Melissa scheint Jessica also nicht zu hegen.

Auch Melissas bisherige Auftritte in der Sendung können Jessica nicht überzeugen. Auf die Frage, wie sie deren Verhalten in der Show findet, äußerte sich Jessica im Gespräch mit Promiflash deutlich: "Peinlich. Also dieses ganze Kippendrama und diese ganzen Zigaretten finde ich einfach cringe und peinlich." Ob sie sich selbst vorstellen könnte, einmal bei "Das große Promi-Büßen" mitzumachen und sich den eigenen Fehltritten zu stellen? Ganz ausschließen will Jessica eine Teilnahme nicht. Einen konkreten Anlass dafür sieht sie aktuell allerdings nicht: "Ich weiß nicht. Habe ich was zu büßen? Ich glaube, bisher noch nicht. Nee", erklärte sie. Vorerst dürfte Jessica also nicht in dem Format zu sehen sein, in dem Promis sich mit ihren TV-Ausrutschern auseinandersetzen müssen.

Für Melissa verlief die bisherige Zeit in der Show alles andere als einfach. In der sogenannten "Runde der Schande" musste sie sich zuletzt mit ihrem Verhalten in der "Realitystar Academy" auseinandersetzen. Moderatorin Olivia Jones (57) konfrontierte die Influencerin dabei mit Aufnahmen, die sie nicht gerade im besten Licht zeigten. Unter anderem waren Szenen zu sehen, in denen Melissa über das Aussehen anderer lästerte und Bodyshaming betrieb. Doch auch eine Spuckattacke gegen einen Mitstreiter wurde thematisiert. Die damaligen Bilder gingen an Melissa offenbar nicht spurlos vorbei: Als sie die Aufnahmen sah, brach sie in Tränen aus. Ihr früheres Verhalten schien der Realitydarstellerin sichtlich unangenehm zu sein.

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Collage: Imago, Instagram / melissaalicja_ Collage: Jessica Zemer und Melissa Hofman

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Instagram / jessicazemer Jessica Zemer, Gewinnerin der "Realitystar Acadmey"

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