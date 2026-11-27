Bei Pia-Sophie Remmel kochten beim Playboy-Shooting die Gefühle hoch. Im September stand die Schlagersängerin auf Gran Canaria für das Männermagazin vor der Kamera, und an zwei Tagen flossen dabei zahlreiche Tränen. "Ich glaube, ich habe noch nie so viel geweint", erzählte die ehemalige DSDS-Kandidatin jetzt im Gespräch mit schlager.de. Reue habe hinter den Tränen allerdings nicht gesteckt. Vielmehr sei sie von Stolz und dem Anblick der Aufnahmen überwältigt gewesen. Für die Sängerin war es ein besonderer Moment, den eigenen Körper unverhüllt zu sehen und ihn inzwischen so akzeptieren zu können, wie er ist. "Weil es mir so viel bedeutet hat, mich so zu sehen und mich auch so anzunehmen", erklärte die Musikerin ihre Gefühlsausbrüche am Set.

Dabei hatte Pia-Sophie zunächst gar nicht geglaubt, dass das Angebot ernst gemeint war. Als die Anfrage des Playboy bei ihr ankam, wurde sie skeptisch. "Ich habe sogar erst gedacht, das ist ein Fake", gestand sie im Interview. Spontan zugesagt hat die Sängerin dann aber trotzdem nicht. Rund ein halbes Jahr ließ sie sich Zeit, um über das Projekt nachzudenken. Entscheidend war für sie, dass das geplante Konzept zu ihrer Person passte und sie sich damit wohlfühlte. Auch ihre Familie stärkte ihr bei dieser Entscheidung den Rücken. Besonders die Reaktion ihrer Oma blieb Pia-Sophie in Erinnerung: Nach dem Shooting meldete sie sich bei ihrer Enkelin und zeigte sich begeistert von den entstandenen Fotos. Mit der Fotostrecke möchte Pia-Sophie eine klare Botschaft vermitteln, bei der es um Selbstakzeptanz geht: "Man ist genau richtig so, wie man auf die Welt gekommen ist."

Dass ihr dieses Thema so am Herzen liegt, hat einen Hintergrund. Pia-Sophie ist 1,84 Meter groß und musste sich schon in der Schule fiese Sprüche über ihre Körpergröße anhören. Auch bei ihrer Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" bekam sie nach eigenen Angaben zu hören, sie sei zu groß und "überhaupt nicht fraulich". Solche Bemerkungen nagten lange an ihrem Selbstbewusstsein. Heute fühlt sich die Schlagersängerin in ihrer Haut jedoch wohl. "Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass ich da einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, drüber hinausgewachsen bin", erklärte Pia-Sophie. Die in der Oktoberfest-Ausgabe des Playboy veröffentlichte Fotostrecke sollte deshalb mehr zeigen als ihre sinnliche Seite. Für die Schlagersängerin stehen die Aufnahmen ebenso für Selbstliebe und Body Positivity.

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