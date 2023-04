DSDS-Stars Kevin Jenewein und Pia feiern zweiten Jahrestag!

So verliebt wie eh und je! Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel hatten sich in der 18. Staffel von DSDS kennen und lieben gelernt. Schon kurz nach der Show zogen die zwei Gesangstalente zusammen und sind seitdem unzertrennlich. Mittlerweile gehen die beiden schon seit zwei Jahren gemeinsam durchs Leben und scheinen immer noch überglücklich zu sein: Diese süßen Worte widmet Kevin seiner Pia an ihrem Jahrestag!

"Heute sind wir schon zwei Jahre ein Team. Du bist seit zwei Jahren meine beste Freundin. Ich bin seit zwei Jahren dein bester Freund", schreibt der Musiker auf Instagram unter ein niedliches Pärchenfoto, auf dem er seine Liebste küsst. Sogar dieselben Shirts haben die zwei Turteltauben auf dem Schnappschuss an: "Ich liebe dich und freue mich auf die nächsten."

Seine Partnerin Pia-Sophie sieht das wohl genauso. "Wer hätte damals gedacht, dass wir aus unserer DSDS Reise etwas so viel Wertvolleres mitnehmen würden", kommentiert sie unter dem süßen Posting ihres Freundes und fügte abschließend ganz emotional hinzu: "Ich bin sehr dankbar für all‘ die schönen Momente, die wir bisher gemeinsam erleben durften, dass ich immer auf dich zählen kann und du stets hinter mir stehst.

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel küssen sich

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel im März 2022 in Berlin

Instagram / piaxsophie Pia-Sophie Remmel im März 2023

