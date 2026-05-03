Geheimes Familienglück: Vivien Wulf teilt erstes Babyfoto

Schauspielerin Vivien Wulf (32) und ihr Partner David Degen (43) sind Eltern geworden und teilen auf Instagram nun das erste Foto ihres Babys mit der Welt. Zu sehen sind die winzigen Finger des Neugeborenen, die Vivien liebevoll in den Händen hält, während David seine Hand schützend darunter legt. Damit geben die beiden einen ersten kleinen Einblick in ihre neue Familie und schreiben unter den Post: "Du bist das schönste Geschenk, das wir uns hätten wünschen können."

Bis zur Geburt hatten Vivien und David die Schwangerschaft vollständig geheim gehalten. Auch das Geschlecht des Babys verriet das Paar bislang nicht offiziell. In ihrer Instagram-Story teilt die frischgebackene Mama allerdings ein Foto eines grauen Baby-Pullovers mit dem Schriftzug: "Du bist meine Sonne, mein Mond und all meine Sterne" und drei blauen Herzchen. Ob diese Farbwahl ein versteckter Hinweis auf einen Jungen sein könnte?

Vivien und David hatten ihre Beziehung im Sommer 2025 mit einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich gemacht. Kurz zuvor hatte der frühere Fußballprofi im FCB-Podcast "Achzädreyenünzig" angedeutet, dass er eine Freundin habe – ohne damals jedoch weitere Details zu verraten. Dass die beiden nun ihr erstes Kind gemeinsam im Arm halten, dürfte für David ein besonders emotionaler Moment sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schweizer deutlich gemacht, wie sehr er sich Nachwuchs wünscht und dass für ihn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei.

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ARD / Tatiana Huber Vivien Wulf, "Sturm der Liebe"-Schauspielerin

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Instagram / vivienwulf Vivien Wulfs erstes Baby-Foto

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Instagram / david_degen David Degen und Vivien Wulf, Juli 2025

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