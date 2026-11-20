Gérard Depardieu (77) sieht sich mit schweren neuen Vorwürfen konfrontiert. Wie das französische Portal Mediapart berichtet, liegt gegen den Schauspieler eine weitere Anzeige wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor. Eine Schauspielerin soll sie bereits im Mai 2025 eingereicht haben. Die Anschuldigungen beziehen sich auf einen mutmaßlichen Vorfall am 11. Dezember 2018. An diesem Tag wurde die französische Tragikomödie "Thalasso" von Regisseur Guillaume Nicloux gedreht. Die Frau wirft Gérard vor, sie während einer Szene vergewaltigt zu haben, die von den Kameras der Produktion aufgezeichnet wurde. Dem ebenfalls an dem Film beteiligten Schriftsteller Michel Houellebecq wirft sie sexuelle Nötigung vor. Ob und in welcher Form das Material den geschilderten Vorfall dokumentiert, ist bislang nicht gerichtlich geklärt. Auch die neuen Anschuldigungen selbst sind bisher nicht von einem Gericht bestätigt worden. Für Gérard Depardieu gilt hinsichtlich dieses Vorwurfs die Unschuldsvermutung.

Laut Mediapart waren im Drehbuch für die betreffende Szene keine sexuellen Handlungen vorgesehen. Die Frau, die Anzeige erstattet hat, erhebt außerdem Vorwürfe gegen Guillaume. Sie beschuldigt den Regisseur, bei der Szene anwesend gewesen und an dem mutmaßlichen Geschehen beteiligt gewesen zu sein. Der Filmemacher äußerte sich gegenüber dem Portal zu den Vorwürfen. Er habe beim Dreh "keinen Zwang und keinen verbalen oder körperlichen Widerstand" wahrgenommen, erklärte er. Gleichzeitig zeigte er sich betroffen darüber, dass er erst später von der Schilderung der Frau erfahren habe. Die von ihr beschriebenen Vorgänge habe er damals nicht erkannt. Nach eigenen Angaben entschuldigte er sich daraufhin bei ihr. Ob die Ermittlungsbehörden die Aufnahme der Szene bereits ausgewertet haben, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor. Auch Gérards Verteidigung war nach eigener Aussage zunächst nicht über die Angelegenheit informiert. Seine Anwälte Delphine Meillet und David-Olivier Kaminski teilten dem Radiosender RTL auf Nachfrage mit, dass ihnen dieses Verfahren bis dahin nicht bekannt gewesen sei.

Die neue Anzeige wird nur wenige Tage nach einer anderen Entscheidung bekannt: Gérard hatte in einem anderen Verfahren seine Berufung zurückgezogen. Im Mai 2025 war der Schauspieler zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht befand ihn für schuldig, bei den Dreharbeiten zum Film "Die grünen Fensterläden" im Jahr 2021 zwei Frauen sexuell angegriffen zu haben. Da er auf das Rechtsmittel verzichtet hat, sind das Urteil und die Bewährungsstrafe inzwischen rechtskräftig. In einer Stellungnahme, aus der Le Monde zitiert, akzeptierte Gérard die Entscheidung: "Die Justiz hat gesprochen. Ich wurde für schuldig befunden. Ich akzeptiere das und übernehme die Verantwortung für diese Verurteilung." Zudem richtete er laut der Zeitung "tiefe und aufrichtige Entschuldigungen" an diejenigen, die "dadurch möglicherweise gelitten haben". Seine Anwältin erklärte, die Entscheidung sei nach längerer Überlegung gefallen. Mit dem Verzicht auf die Berufung solle den beiden betroffenen Frauen außerdem eine weitere Gerichtsverhandlung erspart bleiben. Dieses abgeschlossene Verfahren ist von den neuen, bislang nicht gerichtlich bestätigten Vorwürfen rund um "Thalasso" zu unterscheiden.

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Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

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Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

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