Urteil rechtskräftig: Gérard Depardieu zieht Berufung zurück

Gérard Depardieu (77) zieht seine Berufung gegen seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen zurück. Das berichtet Paris Match unter Berufung auf Verfahrenskreise und bestätigt damit entsprechende Informationen von France Inter. Durch diesen Schritt wird die Verurteilung des Filmstars wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen nun rechtskräftig. Gérard war damals zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Nach den Feststellungen des Gerichts ereigneten sich die Übergriffe 2021 während der Dreharbeiten zu Jean Beckers Film "Die grünen Fensterläden". Der Berufungsprozess vor dem Pariser Berufungsgericht war für den Zeitraum vom 16. bis zum 20. November 2026 angesetzt. Mit dem Rückzug seines Rechtsmittels wird es nun jedoch nicht mehr zu dieser erneuten gerichtlichen Prüfung kommen. Die verhängte Bewährungsstrafe bleibt damit ebenso bestehen wie die weiteren Anordnungen, die das Pariser Gericht im vergangenen Jahr gegen den Kinostar ausgesprochen hatte.

In seinem Urteil hatte das Pariser Gericht die Schilderungen der beiden Klägerinnen als beständig und schlüssig eingestuft. Gérards eigene Angaben hätten sich hingegen zwischen seinem Polizeigewahrsam und der späteren Gerichtsverhandlung deutlich verändert. Bei den Klägerinnen handelt es sich um die damals 54-jährige Set-Dekorateurin Amélie und eine damals 34-jährige Regieassistentin, die in den Berichten unter dem geänderten Namen Sarah geführt wird. Für den erlittenen immateriellen Schaden muss der Schauspieler Amélie 4.000 Euro und Sarah 2.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Zusätzlich muss der Schauspieler beiden Frauen jeweils weitere 1.000 Euro zahlen. Das Gericht begründete dies mit einer zusätzlichen Belastung, die ihnen durch die Verteidigung entstanden sei. Neben der 18-monatigen Bewährungsstrafe ordneten die Richter außerdem Gérards Eintragung in die französische Sexualstraftäterdatei FIJAIS an. Darüber hinaus wurde dem Filmstar für eine Dauer von zwei Jahren die Wählbarkeit entzogen.

Im Prozess hatten die beiden Kolleginnen dem Kinostar schwere Grenzüberschreitungen am Filmset vorgeworfen. Gérard soll die beiden Frauen unter anderem an den Brüsten beziehungsweise am Po angefasst haben. Als das Urteil im Mai 2025 verkündet wurde, war Gérard selbst nicht im Gerichtssaal. Er ließ sich von seinem Anwalt vertreten. Von dem nun rechtskräftig beendeten Verfahren getrennt sind die Vergewaltigungsvorwürfe der Schauspielerin Charlotte Arnould. Ende August wurde angeordnet, Gérard deswegen vor das Pariser Département-Strafgericht zu stellen. Gegen diese Entscheidung legte er Berufung ein. Wie Paris Match berichtet, soll das zuständige Berufungsgericht darüber am 26. November 2026 entscheiden. Der Rückzug des Rechtsmittels im Verfahren um die beiden Frauen vom Set hat auf diesen zweiten Fall somit keine unmittelbare Auswirkung. Dort steht zunächst noch die Entscheidung darüber aus, ob es zu einem Strafprozess gegen den Kinostar kommt.

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Getty Images Gérard Depardieu, März 2025

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Getty Images Gérard Depardieu, französischer Filmstar

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