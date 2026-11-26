Für ein Interview mit Prinz Harry (42) gab es offenbar klare Grenzen. Wie Journalist Dominic Nicholls jetzt im Podcast "The Daily T" des Telegraph berichtete, hatte das Team des Herzogs von Sussex im Vorfeld drei Themen ausgeschlossen. Fragen zu König Charles III. (78), Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82) sowie den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) waren demnach tabu. Dominic sollte sogar schriftlich zusichern, diese Bereiche im Gespräch nicht anzusprechen. Andernfalls drohte ein vorzeitiges Ende des Interviews. "Mir wurde unmissverständlich klargemacht: Wenn du einen dieser Bereiche ansprichst, werden wir das Interview beenden", schilderte der Reporter die Vorgabe. Das Treffen mit Harry fand während dessen überraschender Reise in die Ukraine statt. Inhaltlich sollte sich die Unterhaltung vor allem um das ukrainische Invictus-Projekt und das Engagement des Royals drehen.

Harrys Team wollte den Gesprächsrahmen dabei möglichst eng halten, was bei Dominic zunächst auf Widerstand stieß. "Sie wollten, dass es wirklich nur um die ukrainischen Invictus geht, und ich sagte: Nun, das ist nicht fair, das ist nicht richtig", erklärte er im Podcast. Angesichts von Harrys öffentlicher Rolle wollte sich der Journalist weitere Fragen vorbehalten: "Es ist der Herzog von Sussex, wissen Sie, ich behalte mir das Recht vor, auch über andere Dinge zu sprechen." Nach Rücksprache innerhalb der Redaktion akzeptierte der Telegraph laut Dominic schließlich dennoch die Bedingungen. Er selbst bewertete diese Entscheidung als "offensichtlich keine gute journalistische Praxis". Bei seinem zweitägigen Besuch in Lwiw kam Harry mit verwundeten Soldaten, Veteranen und medizinischen Fachkräften zusammen. Zudem begleitete er ukrainische Teilnehmer bei ihren Vorbereitungen auf die Invictus Games 2027 in Birmingham.

Die ausgeschlossenen Fragen berühren private und teils schwierige Bereiche im Leben des Herzogs. Das Verhältnis zu seinem Vater Charles sorgt seit Harrys Rückzug von seinen royalen Aufgaben im Jahr 2020 regelmäßig für Schlagzeilen. Meghan hat ihrerseits seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater Thomas. Die gegen ihn erhobenen schweren strafrechtlichen Vorwürfe machen das Thema zusätzlich sensibel. Archie und Lilibet halten Harry und Meghan dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sie nur selten. Mit den 2014 von Harry gegründeten Invictus Games stand bei der Reise eines seiner langjährigen Projekte im Mittelpunkt. Bei dem Sportereignis treten verwundete, verletzte und erkrankte Militärangehörige sowie Veteranen an. Seit Beginn der russischen Großinvasion im Jahr 2022 war es für den Herzog bereits der vierte Besuch in der Ukraine.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry besucht die Eröffnung der Ausstellung "Lost Screen Memorial" im Europäischen Parlament in Brüssel

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry hält eine Rede bei der Abschlussfeier der ukrainischen Invictus Games in Lwiw

Anzeige Anzeige