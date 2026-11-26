König Charles III. (78) will künftig freiwillig zahlen: Der Monarch plant, die neue Villensteuer in Großbritannien zu entrichten, obwohl er dazu eigentlich gar nicht verpflichtet wäre. Die Krone ist nämlich grundsätzlich von Steuergesetzen ausgenommen. Wie jetzt bekannt wurde, gilt die Zusage des Königs ab dem Moment, in dem die Abgabe im April 2028 in Kraft tritt. Sie soll alle relevanten royalen Immobilien umfassen, dies berichtet The Telegraph. Das britische Finanzministerium wurde über die Entscheidung bereits informiert. Mit diesem Schritt bleibt Charles seiner Linie treu, die Finanzen der Monarchie transparenter zu gestalten und bei Steuerfragen mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Abgabe wird jedes Jahr fällig und soll sich je nach Wert der Immobilie auf 3.000 bis 9.000 Euro belaufen. Wie hoch seine gesamte Rechnung durch die neue Abgabe ausfallen wird, steht deshalb bislang noch nicht fest. Damit dürfte der König in Sachen Steuermoral bei den Briten Punkte sammeln.

Angekündigt hatte die Villensteuer, die offiziell den Namen High-Value Council Tax Surcharge trägt, die damalige britische Finanzministerin Rachel Reeves im Jahr 2025. Schätzungen zufolge sind rund 165.000 hochwertige Wohnimmobilien in England betroffen. An der gesetzlichen Steuerbefreiung der Krone soll sich laut einer Quelle aus dem Finanzministerium nichts ändern. Charles verzichtet für die betreffenden Anwesen also aus eigenem Entschluss auf dieses Privileg. Infrage kommen unter anderem Clarence House, welches dem Souverän gehört, sowie die Landsitze Sandringham und Balmoral, die sich direkt in Charles Besitz befinden. Der Buckingham Palast und Windsor Castle sind dagegen anders organisiert: Sie werden vom Monarchen in seiner amtlichen Eigenschaft gehalten und vom königlichen Haushalt verwaltet. Schon im Juni hatte der Buckingham Palast erstmals offengelegt, wie viel persönliche Steuer Charles zahlt. Für das Steuerjahr 2024/25 überwies der Monarch demnach 15,4 Millionen Euro. Auch Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer entrichtet er freiwillig. Damit folgt er einer Praxis, die seine Mutter Queen Elizabeth II. (†96) bereits in den 1990er-Jahren aufgenommen hatte.

Sandringham und Balmoral gingen nach dem Tod von Elizabeth an Charles über. Im Gegensatz zu mehreren offiziellen Residenzen sind beide Anwesen sein persönliches Eigentum. Anders sieht es bei Highgrove House aus: Den Landsitz nutzt Charles zwar schon seit 1980, inzwischen gehört er aber zum Herzogtum Cornwall. Eine mögliche Villensteuer müsste daher sein Sohn Prinz William (44) übernehmen, der aktuell Herzog von Cornwall ist. Doch nicht nur der König und sein Thronfolger könnten von der neuen Abgabe betroffen sein. Prinzessin Anne (76) besitzt Gatcombe Park, das sie 1976 von ihrer Mutter nach ihrer Hochzeit geschenkt bekam. Prinz Edward (62) könnte wiederum wegen seines langfristigen Pachtvertrags für Bagshot Park selbst steuerpflichtig werden. Für Forest Lodge, das Zuhause von William und Prinzessin Kate (44), dürfte dagegen voraussichtlich der Crown Estate zuständig sein. Der auf 20 Jahre ausgelegte Pachtvertrag des Paares liegt knapp unter der Schwelle, ab der ein Mietverhältnis als langfristig gilt.

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Getty Images König Charles III. spricht bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag der Aberfan-Katastrophe

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Getty Images Prinz William und König Charles

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