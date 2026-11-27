Holly Ramsay und Adam Peaty (31) haben sich zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer neugeborenen Tochter Daphne June Ramsay-Peaty in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Freitag verließ das Ehepaar mit seinem Baby das Portland Hospital in London und machte sich anschließend auf den Heimweg. Auf Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die frischgebackene Mutter über das ganze Gesicht strahlt, während sie zum wartenden Auto läuft. Dort nahm Holly auf der Rückbank Platz. Adam übernahm derweil den wichtigsten Job des Tages: Er trug seine Tochter in einer Babyschale sicher zum Wagen. Der Schwimmstar setzte dabei auf einen lässigen Look aus Hoodie und Kappe. Ganz allein mussten die beiden den Aufbruch aber nicht stemmen. Mehrere Sicherheitsleute begleiteten das Trio und packten mit an, um das Gepäck im Auto zu verstauen.

Im Kofferraum landete neben mehreren Gepäckstücken auch eine Babytasche der Marke Tiba + Marl. Für Daphnes erste Fahrt nach Hause scheinen Holly und Adam also gut vorbereitet gewesen zu sein. Auch Adams Geschäftspartner Ed Baxter war vor Ort. Bevor die Familie losfuhr, verabschiedete er sich mit einer Umarmung von dem Sportler. Die freudige Nachricht hatten die beiden erst am Donnerstag auf Instagram verkündet. Daphne hatte aber bereits einen Tag früher, am 25. November, per Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickt. Lange auf den ersten Besuch musste die Kleine nicht warten: Kurz nach der Entbindung schauten Hollys Eltern Gordon Ramsay (60) und Tana Ramsay (52) zusammen mit ihrem siebenjährigen Sohn Oscar im Krankenhaus vorbei. Der Sternekoch kam dabei nicht mit leeren Händen. Gordon brachte eine Tüte Cupcakes mit, um den Familienzuwachs gebührend zu feiern.

Für Holly und Adam, die sich im Dezember 2025 in Bath das Jawort gegeben hatten, ist Daphne das erste gemeinsame Kind. Bei der Geburtsverkündung teilten die beiden nicht nur ein erstes Foto ihres Nachwuchses, sondern verrieten auch den vollständigen Namen der Kleinen. Holly fand dazu persönliche Worte an ihre Tochter: "Du wirst für immer unser wunderschönes kleines Mädchen und Georges kleine Schwester sein. Danke an alle Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen, die dafür gesorgt haben, dass wir sicher, gesund und glücklich waren – wir werden für immer dankbar sein." Adam hat mit seiner früheren Partnerin Eirianedd Munro bereits den sechsjährigen Sohn George, dessen kleine Schwester Daphne nun ist. Auch Großvater Gordon feierte den Familienzuwachs auf Instagram: "Willkommen, Miss Daphne. Glückwunsch an Adam und Holly und danke für das perfekte vorzeitige Weihnachtsgeschenk."

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Instagram / hollyramsayy Adam Peaty und Holly Ramsay, Oktober 2025

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Instagram / hollyramsaypeaty Holly Ramsay und Adam Peaty verkünden Baby-News

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