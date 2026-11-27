Die Gästeliste steht offiziell fest: Am Samstag, 5. Dezember, meldet sich Wetten, dass..? um 20:15 Uhr live im ZDF und im ZDF-Streaming zurück. Bill (37) und Tom Kaulitz (37) stehen dabei zum ersten Mal als Moderatoren auf der Bühne und führen gemeinsam aus der Messehalle in Halle (Saale) durch die beliebte Kultshow. Wie der Sender jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gab, wartet auf die Zuschauer ein ganz besonderer Programmpunkt: Herbert Grönemeyer (70) stellt in der Show einen brandneuen Song vor, der damit seine TV-Premiere feiert. Zudem nimmt Zehnkampfweltmeister Leo Neugebauer (26) auf der Showcouch Platz. Auch die übrigen Gäste sind extrem prominent: Nina Chuba (28), Tedros "Teddy" Teclebrhan, Dwayne "The Rock" Johnson (54), Kevin Hart (47), Heino Ferch (63) und Lili Epply sind mit dabei. Musikalisch ist Jamie Miller zu erleben, der seinen aktuellen Nummer-eins-Hit "Babydoll" performen wird. Nina bringt eine musikalische Überraschung mit und übernimmt außerdem die Rolle der Wettpatin.

Dwayne und Kevin reisen aus einem bestimmten Anlass nach Halle: Die zwei Hollywoodstars stellen ihren neuen Blockbuster "Jumanji: Open World" vor. Heino und Lili kommen wegen der neuen ZDF-Dramaserie "Die falsche Tochter" in die Show. Bei den geplanten Saalwetten geht es unter anderem um Haie, moderne Technik auf dem Rasen und Taktgefühl. Außerdem müssen etliche Fellfreunde wiedererkannt werden, und auch schweres Gerät sowie ein besonderes Gefährt spielen eine wichtige Rolle. Am Ende des Abends steht fest, wer sich Wettkönigin oder Wettkönig nennen darf. Die Außenwette findet im schweizerischen Oberkirch statt. Dort treten Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team auf dem Wasser an, Comedystar Hazel Brugger (32) ist dort vor Ort dabei. Schon ab 19:25 Uhr moderieren Janin Ullmann und Marvin Fischer live "Wetten, dass..? – Der Countdown" mit Gesprächen und spannenden Einblicken in die finalen Vorbereitungen.

Nina, Herbert und Jamie waren schon vor der offiziellen Bekanntgabe als mögliche Musikacts gehandelt worden. Jetzt hat das ZDF ihre Teilnahme öffentlich bestätigt. Vicky Leandros (74), deren Name wohl ebenfalls im Gespräch war, taucht in der aktuellen Gästeliste hingegen nicht auf. Für Bill und Tom ist die Ausgabe ein besonderer gemeinsamer Auftritt: Die Zwillinge der Band Tokio Hotel übernehmen zusammen die Moderation der traditionsreichen Samstagabendshow. Dabei teilen sie sich Bühne und Showcouch mit den Wettpaten und den angekündigten prominenten Gästen. Mit Nina sitzt einer der Musikacts gleichzeitig als Wettpatin neben den berühmten Brüdern. Hazel wiederum übernimmt bei der Außenwette in ihrer Heimat Schweiz eine essenzielle Aufgabe.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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Imago Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone) und Kevin Hart (Franklin Finbar) in "Jumanji: Open World" (2026)

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