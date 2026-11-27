Paris Fury wird von ihren Gefühlen überwältigt, als sie mit Ehemann Tyson Fury (38) auf ihre erste Fehlgeburt im Jahr 2014 zurückblickt. In der seit dem 27. November auf Netflix verfügbaren Dokumentation "Tyson Fury" schildert das Paar, wie es seinen ungeborenen Sohn verlor. Paris erwartete damals ihr drittes Kind und musste den Jungen nach dessen Tod zur Welt bringen. Wie der Mirror berichtet, nahm Tyson das Baby nach der Geburt mit nach Hause. So konnte der Boxer das Grab später besuchen. Unter Tränen erinnert er sich in der Doku laut Mirror an seine damalige Entscheidung: "Ich erinnere mich an alles. In diesem Alter lassen sie einen das Baby normalerweise nicht mit nach Hause nehmen. Ich sagte: 'Nein, das ist meine Familie, ich nehme es mit.'" Als Sarg diente ihm die Mahagonischatulle einer wertvollen Uhr. "Das Baby war buchstäblich so groß. Und ich nahm das Baby einfach mit zu meinem Vater und begrub es im Garten. Meine Brüder und ich", erzählt Tyson.

Während dieser schweren Zeit lag auch Tysons Onkel Hughie schwer krank im Krankenhaus. Deshalb behielt Paris die traurige Nachricht zunächst für sich, um ihren Mann nicht noch mehr zu belasten. "Dann bekam ich einen Anruf von den Ärzten, die mir sagten, dass das Baby gestorben sei und dass ich es zur Welt bringen müsse", berichtet sie in der Netflix-Dokumentation. Erst als sie nicht länger warten konnte, in die Klinik zu gehen, vertraute sie sich Tyson an. Gemeinsam fassten sie den Entschluss, ihren Sohn nach Hause mitzunehmen. An die Tage danach erinnert sich Paris nur noch in Bruchstücken: "Ich erinnere mich, zu Hause gewesen zu sein und den kleinen Garten gesehen zu haben, in dem er lag. Und das war es dann." Wenig später starb auch Hughie, nachdem die Familie die lebenserhaltenden Geräte hatte abschalten lassen. Über ihre Trauer konnte das Paar damals kaum sprechen. "Wir waren beide untröstlich. Der Schmerz, den man empfindet. Man kann sich nicht vorstellen, dass er jemals verschwinden wird", erklärt Paris unter Tränen.

Im Jahr 2024 musste Paris eine weitere Fehlgeburt verkraften. Bei einer routinemäßigen Untersuchung sollte eigentlich das Geschlecht ihres Babys bestimmt werden. Dabei stellten die Ärzte jedoch fest, dass das Ungeborene keinen Herzschlag mehr hatte. Tyson hielt sich zu dieser Zeit in Saudi-Arabien auf, wo er sich auf einen wichtigen Schwergewichtskampf vorbereitete. Auch diesmal verschwieg Paris ihm die Nachricht zunächst. Als Begründung dafür, dass sie nicht wie geplant nach Riad reiste, nannte sie Bluthochdruck. Sie wollte nicht riskieren, dass ihr Mann kurz vor dem Kampf aus dem Konzept gerät. Die von Lucy Wilcox inszenierte Dokumentation "Tyson Fury" widmet sich neben den Fehlgeburten weiteren schwierigen Kapiteln im Leben des Ehepaares. So spricht Paris unter anderem über Tysons Absturz nach seinem Sieg gegen Wladimir Klitschko (50) im Jahr 2015. Damals geriet der Sportler in eine schwere Krise und kämpfte sowohl mit psychischen Problemen als auch mit Alkohol- und Kokainsucht.

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Getty Images Tyson Fury und Paris Fury, Ehepaar

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Getty Images Tyson Fury, Boxer

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