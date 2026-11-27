Der Londoner Hilfsorganisation The Diana Award droht nach 27 Jahren das endgültige Aus. Die 1999 zum Andenken an Prinzessin Diana (†36) gegründete Initiative ist in ein Insolvenzverfahren gegangen. Eine unabhängige Beratung habe gezeigt, dass die Organisation ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen könne. Damit droht einer Initiative das Aus, die junge Menschen zwischen neun und 25 Jahren für ihren Einsatz im sozialen und humanitären Bereich auszeichnete. Mehr als 50.000 Preisträger wurden so geehrt. Prinz William (44) reagierte bestürzt auf die Entwicklung und hob die große Bedeutung der Initiative hervor. "The Diana Award hat Tausende junge Menschen anerkannt und ermutigt, die die Welt zum Besseren verändern. Ich möchte allen danken, deren Engagement und harte Arbeit dies über so viele Jahre möglich gemacht haben", erklärte der Prinz von Wales laut GB News. Dem Sender zufolge bedauert William die Insolvenz sehr. Das Vermächtnis seiner Mutter bestehe jedoch auch in zahlreichen anderen Formen fort.

Auf ihrer Website wandten sich die Verantwortlichen mit einer emotionalen Mitteilung an die Öffentlichkeit. "Schweren Herzens geben wir bekannt, dass die Hilfsorganisation The Diana Award in ein Insolvenzverfahren gegangen ist, nachdem eine unabhängige Beratung deutlich gemacht hat, dass die Organisation ihre Verpflichtungen nicht länger erfüllen kann. Das ist nicht das Ergebnis, das irgendjemand von uns wollte", heißt es in dem Statement. Gleichzeitig stellten die Verantwortlichen klar, dass die Leistungen der Geehrten durch diesen Schritt nicht an Wert verlieren. Neben den über 50.000 Auszeichnungen unterstützte The Diana Award nach eigenen Angaben Tausende weitere Jugendliche durch verschiedene Programme. So habe deren Einsatz in ihrem Umfeld noch mehr bewirken sollen. Zum gemeinsamen Insolvenzverwalter wurde Nick Parsk von Oury Clark Chartered Accountants bestellt. Wie es mit einzelnen Angeboten und Projekten der Hilfsorganisation weitergeht, ging aus der Bekanntmachung zunächst nicht hervor.

The Diana Award zählte zu den wenigen Hilfsorganisationen, die trotz des angespannten Verhältnisses zwischen William und Prinz Harry (42) unterstützt wurden. Laut GB News haben die Brüder seit vier Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Zu Dr. Tessy Ojo, der Geschäftsführerin der Organisation, pflegten jedoch beide jeweils ein gutes Verhältnis. Dr. Tessy hatte bereits öffentlich erklärt, dass sie sich mit den Söhnen von Diana getrennt austausche und sie auch einzeln treffe. Gemeinsame Treffen gibt es demnach nicht. Wie Harry auf das Insolvenzverfahren reagiert, ist bislang unklar. GB News hatte den Herzog von Sussex nach eigenen Angaben um einen Kommentar gebeten.

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Imago Prinzessin Diana bei einem Besuch in Kanada 1987

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Getty Images Prinz William applaudiert bei der Verleihung des Earthshot Prize im Jio World Convention Centre in Mumbai

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