Dieter Nuhr (66) hat vor wenigen Tagen öffentlich gemacht, dass er an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt ist. Über die Diagnose dieser Form von Lymphdrüsenkrebs informierte der Kabarettist seine Fans auf X und Instagram. Während zahlreiche Nutzer ihm Genesungswünsche schickten, löste ein Beitrag des österreichischen Influencers Veni Empörung aus. Unter Dieters Nachricht auf X kommentierte er: "Karma hittet" – sinngemäß also, dass das Karma zuschlage. MontanaBlack (38) entdeckte die Bemerkung während eines Livestreams und reagierte entsetzt. "Da frage ich mich halt wirklich, wer dieser Person in den Kopf geschissen hat, weil das menschlich gesehen wieder so abstoßend ist", erklärte Monte vor seinen Zuschauern. Für den Twitchstar ging der Kommentar über die schwere Erkrankung eindeutig zu weit. Seinem Ärger darüber machte er im Stream unmissverständlich Luft.

Wie jemand persönlich zu Dieter steht, ist für MontanaBlack dabei völlig nebensächlich. "Egal, wie wenig man den mag, sowas wünscht man niemandem", betonte er in seinem Livestream. Besonders die aus seiner Sicht kaltherzige Reaktion auf die Krebsdiagnose konnte der Streamer nicht nachvollziehen. "Da verliert man den Glauben an die Menschheit", fasste er seine Gedanken zusammen. Bei dieser Kritik beließ Monte es allerdings nicht. Zum Ende seiner Reaktion sprach er Veni direkt an und griff dessen eigene Wortwahl auf. "Dafür, mein lieber Veni-Sohn, gibt es das richtige Karma", sagte er. Damit machte MontanaBlack deutlich, wie wenig Verständnis er für die Bemerkung seines Influencer-Kollegen hat. Ob dieser sich inzwischen zu der Kritik geäußert oder auf Montes Aussagen reagiert hat, ist bislang nicht bekannt.

Dieter selbst richtet seinen Blick unterdessen auf die anstehende Therapie. Der Kabarettist zeigt sich zuversichtlich und möchte sich zunächst vollständig auf seine Behandlung konzentrieren. Deshalb hat er alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr abgesagt. Für seine Zuschauer bedeutet das vorerst eine Pause, während für den Komiker seine Gesundheit im Mittelpunkt steht. Seinen Humor hat er trotz der Diagnose offenbar behalten. "Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!", schrieb er auf X und Instagram. Einen konkreten Termin für seine Rückkehr auf die Bühne nannte Dieter noch nicht. Mit seiner offenen und optimistischen Botschaft erreichte er jedoch viele Menschen, die ihm in den Kommentaren Unterstützung zusicherten und für die bevorstehende Zeit Kraft wünschten.

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Collage: Instagram / dieternuhr, ActionPress / Panama Pictures Collage: Dieter Nuhr und MontanaBlack

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Imago MontanaBlack bei der Baller League, 2024

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