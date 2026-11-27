Ein kostbares Cartier-Set entfacht bei Bares für Rares ein hartnäckiges Bieterduell. Marc aus Ostfildern bringt einen LOVE-Armreif und einen passenden Ring mit in die Sendung. Der 57-Jährige hat die beiden Schmuckstücke von seiner Tante geerbt. In seiner Familie finden die wertvollen Erinnerungsstücke jedoch keinen großen Anklang, weshalb er sich von ihnen trennen möchte. Bei der Begutachtung stellt Schmuckexperte Patrick Lessmann fest, dass sowohl der Ring als auch der Armreif aus 750er-Gold gefertigt wurden. Gemeinsam bringen die beiden Stücke etwa 40,5 Gramm auf die Waage. Schon der reine Goldankaufswert beläuft sich laut Patrick auf rund 3.020 Euro. Obwohl die Schmuckstücke deutlich sichtbare Tragespuren aufweisen, taxiert der Experte das Cartier-Set auf 5.000 bis 5.500 Euro.

Nachdem die Expertise einen stattlichen Wert ergeben hat, zeigen gleich mehrere Händler großes Interesse an dem goldenen Set. Im Händlerraum beginnt das Duell anschließend bei 1.500 Euro. Die Gebote steigen immer weiter, bis sich schließlich Julian Schmitz-Avila (40) durchsetzt. Für insgesamt 4.600 Euro sichert sich der Händler den Armreif und den Ring. Damit bleibt der Verkaufspreis zwar unter dem oberen Schätzwert, liegt aber deutlich über dem reinen Materialwert. Marc nimmt das Angebot zufrieden an und überlässt Julian die zwei Erbstücke seiner Tante.

Zuvor hatte bei "Bares für Rares" schon ein Schuh vom Sperrmüll für Aufsehen gesorgt. Verkäufer David hatte einen einzelnen Fila-Sneaker mitgebracht, den James Rizzi (†61) als farbenfrohes Kunstwerk gestaltet hatte. Das Stück im Schaukasten hatte zunächst im Flur seines Onkels gestanden, bevor es am Straßenrand gelandet war. David hatte es kurzerhand gerettet. Weil seine Frau den bunten Fund nicht zu Hause haben wollte, sollte er schließlich verkauft werden. Davids Wunschpreis hatte bei gerade einmal 50 Euro gelegen. Doch Experte Colmar Schulte-Goltz (53) hatte eine erfreuliche Überraschung parat: Er schätzte den Wert auf 200 bis 300 Euro. Der limitierte Schuh war einst als Werbemittel bei Deichmann erhältlich gewesen. Im Händlerraum blieb das große Wettbieten allerdings aus. Jan Čížek (51) sicherte sich das ungewöhnliche Kunstwerk für 120 Euro. Damit blieb der Erlös zwar unter der Expertise, übertraf Davids ursprüngliche Hoffnung aber um mehr als das Doppelte.

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ZDF/Frank Beer Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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