Ex-GNTM-Model Lucas Schwarze hat sich an seine bislang größte Typveränderung gewagt: Der Realitystar hat seinen Kurzhaarschnitt gegen eine lange Mähne eingetauscht – und das quasi über Nacht. Den gesamten Weg zu seinem neuen Look hält er in einem TikTok-Video für seine Follower fest. Darin erklärt Lucas, dass er seine Haare bereits seit mehreren Monaten wachsen lässt – das natürliche Wachstum dauert ihm allerdings zu lange, weshalb nun Extensions nachhelfen sollen. Als Vorbild für die Frisur hat sich das Model die markante Mähne von Jason Momoa (47) in dessen Rolle als Aquaman ausgesucht. Im Clip ist zu sehen, wie sich Lucas' Erscheinungsbild Schritt für Schritt verändert, und mit dem Endergebnis scheint er mehr als zufrieden zu sein. Begeistert betrachtet er die langen Haare und jubelt vor der Kamera: "Ist echt geil geworden!"

Für die aufwendige Verwandlung werden Lucas insgesamt 400 Minibondings mit einem Gewicht von jeweils 0,5 Gramm eingesetzt. Wie er berichtet, sei er sogar der erste Kunde des Salons gewesen, bei dem die Haarverlängerung an derart kurzem Eigenhaar angebracht wurde. Direkt nach der Behandlung liegt die neue Mähne noch etwas flach an, was sich jedoch ändern soll, sobald Lucas sie nach einer Wartezeit von 48 Stunden richtig waschen darf. Dass einige Menschen den langen Look möglicherweise ungewöhnlich oder vermeintlich unmännlich finden, kümmert den Realitystar wenig. "Das Leben ist so kurz, also scheiß drauf, was andere denken!", stellt er im Video klar. Seine Fans sind derweil geteilter Meinung: Während ein Nutzer begeistert schreibt: "Ich finde, die haben es genauso getroffen, wie du es wolltest", zeigen sich andere skeptisch. "Bitte sag mir, dass das ein Prank ist", schreibt ein User, während andere überraschende Vergleiche ziehen: "Momoa sehe ich gerade nicht, aber Riccardo Simonetti" oder "Nee, weit entfernt von Momoa. Bill Kaulitz in Braun".

Seine Bekanntheit verdankt der Realitystar unter anderem Auftritten bei "Germany's Next Topmodel" und in der Sendung The Power. Zum Start der letztgenannten Show hatte er offengelegt, wie stark ihn das enge Miteinander mit den Mitkandidaten gefordert und an seine eigenen Grenzen gebracht hatte – zugleich habe ihn diese Erfahrung aber authentischer wirken lassen. Genau diese Eigenständigkeit zieht sich nun auch durch seinen Umstylingclip, mit dem er andere ermutigen möchte, sich von fremden Erwartungen nicht bremsen zu lassen. Zum Abschluss gibt er seiner Gefolgschaft deshalb noch starke Worte mit auf den Weg: "Also, Freunde: Seid mutig und selbstbewusst!"

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lufeoflucas_ Lucas Schwarze im November 2026

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Getty Images Jason Momoa bei der "Aquaman"-Premiere 2018 in Sydney

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