Nach dem Einbruch in Anmer Hall, dem Landsitz von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) in der Grafschaft Norfolk, richtet eine PR-Expertin einen deutlichen Rat an Prinz Harry (42). Lynn Carratt empfiehlt dem Herzog von Sussex, sich diskret bei seinem Bruder zu melden und sich nach dem Wohlbefinden der Familie zu erkundigen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren William, Kate und ihre drei Kinder allerdings nicht vor Ort, sondern hielten sich an ihrem Hauptwohnsitz in Windsor auf. Gegenüber The Mirror US erklärte Lynn, dass Harry mit einer privaten Nachricht aufrichtiges Mitgefühl zeigen könne, ohne dabei Druck auf William auszuüben. So bleibe es seinem Bruder selbst überlassen, ob und wann er antworten möchte. Eine große Geste brauche es dafür gar nicht. "Ein einfaches 'Geht es euch gut?' wäre eine ganz natürliche Reaktion, wenn so etwas in unmittelbarer Nähe des eigenen Zuhauses passiert", betonte die Expertin.

Wichtig sei laut Lynn allerdings, dass ein möglicher Austausch zwischen den Brüdern vertraulich bleibe und nicht an die Öffentlichkeit gelange. Schon eine kurze Nachricht könnte "Schlagzeilen über eine mögliche Versöhnung auslösen", warnte sie im Gespräch und ergänzte: "Und das setzt beide Familien unter Druck, mehr dazu zu sagen." Harry könne seinen Bruder ganz unkompliziert fragen, wie es ihm, Kate und den Kindern nach dem Einbruch gehe. Mit einer offiziellen Stellungnahme des Prinzenpaares rechnet die PR-Expertin hingegen nicht. Falls es Neuigkeiten gebe, werde vermutlich die Polizei von Norfolk über den Stand der Ermittlungen informieren oder Zeugen um Hinweise bitten. "Williams Sprecher hat bereits erklärt, dass sie sich nicht zu Sicherheitsfragen äußern. Deshalb wäre ich überrascht, wenn William oder Catherine eine persönliche Erklärung abgeben würden", erläuterte sie.

Harry und William gelten bereits seit längerer Zeit als zerstritten. Schon im Oktober hatte Lynn erklärt, dass ausgerechnet der Wunsch, ihre Kinder vor aufdringlichen Medien zu schützen, eine gemeinsame Basis für die Brüder schaffen könnte. Beide hätten in ihrer Kindheit hautnah erlebt, wie sehr der Druck durch Presse und Paparazzi ihrer Mutter, Prinzessin Diana (†36), zusetzte. Als Väter wollten sie nun verhindern, dass ihre eigenen Kinder ähnlichen Erfahrungen ausgesetzt werden. Nach Einschätzung der Expertin könnte gerade das Thema Sicherheit und Privatsphäre des Nachwuchses dazu beitragen, die Spannungen zwischen den Royals zu überwinden. Dadurch könne ein Moment des gegenseitigen Verständnisses entstehen – allerdings wohl eher im Privaten als in der Öffentlichkeit. Eine persönliche Nachricht könnte für das Verhältnis der Brüder mehr bedeuten als ein sorgfältig inszeniertes Wiedersehen vor laufenden Kameras. Eine große Versöhnungsgeste vor Publikum sollten Beobachter daher vorerst nicht erwarten.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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Getty Images Prinz William und Kate besuchen die Anchor Tavern Pub & Hub in Port Bannatyne auf der Isle of Bute

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