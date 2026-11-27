Eigentlich sollte an diesem Tag nur die Liebe im Mittelpunkt stehen. Doch bei der Hochzeit von Miley Cyrus (34) und Maxx Morando (28) am Samstag in Palm Springs sorgten offenbar auch familiäre Spannungen für Gesprächsstoff. Besonders das Verhältnis zwischen Mileys Vater Billy Ray Cyrus (65) und ihrem Stiefvater Dominic Purcell (56) soll die Planung erschwert haben. Ein Insider verriet dem Star Magazine, dass die beiden Männer möglichst wenig miteinander zu tun haben sollten. Obwohl sie beide einen Platz in der vordersten Reihe bekamen, saßen sie nicht nebeneinander. Stattdessen befanden sich Tish Cyrus (59) und Brandi Cyrus (39) zwischen ihnen. Mileys Mutter und Schwester sollten offenbar dafür sorgen, dass sich die Männer nicht zu nahe kamen. Immerhin blieb die befürchtete Auseinandersetzung aus.

Wie tief die Abneigung zwischen Billy Ray und Dominic tatsächlich sitzt, machte die anonyme Quelle mit deutlichen Worten klar: "Die Feindseligkeit zwischen Billy Ray und Dominic ist mit Händen zu greifen. Sie mussten im Grunde voneinander ferngehalten werden, weil sie einander absolut verachten", berichtete sie. Dennoch wollten die beiden offenbar keinen Streit provozieren: "Beide haben sich Miley zuliebe benommen, aber es war offensichtlich eine stressige Situation, die es zu bewältigen galt." Billy Ray brachte seine Partnerin Elizabeth Hurley (61) mit, während Dominic gemeinsam mit seiner Ehefrau Tish erschien. Die Braut soll darauf geachtet haben, dass niemand zu kurz kam. So übernahm Tish die Aufgabe, ihre Tochter zum Altar zu begleiten. Billy Ray bekam dafür später einen gemeinsamen Tanz mit Miley. Gefeiert wurde auf dem ehemaligen Anwesen von Frank Sinatra (†82) in Palm Springs.

Nach beinahe 30 gemeinsamen Ehejahren ließen sich Tish und Billy Ray 2022 scheiden. Aus ihrer Beziehung stammen Miley, Noah Cyrus (26) und Braison Cyrus (32). Tishs Kinder Brandi und Trace Cyrus (37) aus einer früheren Partnerschaft hatte Billy Ray adoptiert. Bereits im August 2023 heiratete Tish ihren neuen Partner Dominic in Mileys Haus in Malibu. Während Miley als Trauzeugin dabei war, blieben Noah und Braison der Zeremonie fern. Später machten Gerüchte die Runde, Dominic habe zuvor eine kurze Romanze mit Noah gehabt. Öffentlich äußerten sich die Beteiligten nicht dazu. Ein Familieninsider dementierte die angebliche Beziehung 2024 gegenüber Daily Mail. Bei Mileys Hochzeit war Noah nun gemeinsam mit ihrem Verlobten Pinkus anwesend. Ihren Bräutigam Maxx hatte Miley knapp fünf Jahre zuvor bei einem arrangierten Blind Date kennengelernt. Zuvor war sie bereits mit Liam Hemsworth (36) verheiratet gewesen.

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus treten beim Glastonbury Festival 2019 auf der Pyramid Stage auf

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Getty Images Miley Cyrus bei den Golden Globes 2026

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