Eliza und Cedric Beidinger (33) sprechen offen über ihr Familienleben – dabei machen sie auch vor intimen Themen wie dem Toilettengang ihrer kleinen Tochter Leni nicht halt. Im Gespräch mit Promiflash bei der Hype Fight Night ging es neben der Entwicklung des Nachwuchses auch um das sogenannte Abhalten. Doch könnte es Leni irgendwann unangenehm sein, dass ihre Eltern solche privaten Details öffentlich teilen? Cedric sieht dieser Möglichkeit gelassen entgegen. Er glaubt nicht, dass seine Tochter das Interview später überhaupt noch sehen wird. "Ich denke nicht. A ist es das Natürlichste auf der Welt, sage ich mal. Und B: Das wird sie niemals sehen, glaube ich, wenn sie älter ist. Das ist ja dann so lange her. Ich glaube nicht, wir sind jetzt keine Hollywoodstars", erklärte der Realitystar.

Eliza betrachtet die Sache allerdings etwas differenzierter. Ihr ist durchaus bewusst, dass einmal veröffentlichte Inhalte im Internet nicht einfach verschwinden. "Nein, aber Internet verliert nicht. Das stimmt schon", gab sie im Gespräch zu bedenken. Deshalb gebe es für sie auch klare Grenzen, wenn es um die Privatsphäre ihrer Tochter geht. "Wir zeigen sie auch niemals in Windel oder so was", stellte die Influencerin klar. Auch oberkörperfreie Aufnahmen von Leni werde es im Netz nicht geben. Auf solche intimen Einblicke verzichte sie ganz bewusst. Dennoch kann sich Eliza vorstellen, dass ihre Tochter die Offenheit ihrer Eltern irgendwann kritisch hinterfragen könnte: "Aber ja, vielleicht sagt sie irgendwann: Warum hast du das gesagt?", räumte sie ein.

Cedric hat für diesen Fall allerdings schon eine ganz eigene Vorstellung. Mit einem Augenzwinkern brachte er sogar eine mögliche Realitykarriere seiner Tochter ins Spiel: "Oder sie ist dankbar, weil das ist ihr Sprungbrett", scherzte der Familienvater. Bei ihren älteren Kindern geht Eliza inzwischen schon bewusster mit solchen Themen um. Sie bezieht ihren Nachwuchs mit ein und fragt vorher nach, welche persönlichen Informationen sie erzählen oder welche Aufnahmen sie in ihren Videos zeigen darf. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird es für die Influencerin, ihnen selbst die Entscheidung über ihre Privatsphäre zu überlassen. Schließlich sollen sie irgendwann eigenständig bestimmen können, welche Einblicke sie der Öffentlichkeit gewähren möchten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cedric Beidinger und Eliza Beidinger bei "The Ultimate Hype" Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

Anzeige Anzeige

Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Leni

Anzeige Anzeige