Wer nach dem Mysterythriller "The Body" auf der Suche nach neuem Serienstoff ist, könnte bei "Derry Girls" fündig werden. Auch die Comedyserie überzeugt mit Y2K-Flair, starken Frauenfiguren und einer guten Portion schwarzem Humor, wie Moviepilot berichtet. Im Zentrum stehen die Teenagerinnen Erin, Clare, Orla und Michelle, die in den 1990er-Jahren im nordirischen Derry groß werden. Ebenfalls zur Clique gehört Michelles Cousin James, der aus England kommt. Zusammen schlagen sich die Jugendlichen durch einen turbulenten Alltag zwischen Schule und Familie, der maßgeblich vom katholischen Umfeld beeinflusst wird. Ein Gesicht dürfte vielen Netflix-Zuschauern bekannt sein: Nicola Coughlan (39), die in Bridgerton als Penelope Featherington auftritt, verkörpert in "Derry Girls" die Clare. Alle drei Staffeln sind auf Netflix verfügbar.

Im Gegensatz zu "The Body", in dem übernatürliche Elemente eine Rolle spielen, steht bei "Derry Girls" kein düsteres Geheimnis im Mittelpunkt. Dennoch weisen die beiden Serien einige Gemeinsamkeiten auf: Coming-of-Age-Themen, Freundschaften zwischen jungen Frauen, ein katholisches Umfeld und eine nostalgische Ästhetik. Die Jugendlichen erleben regelmäßig peinliche und absurde Momente – sei es mit ihren Mitschülern, den eigenen Familien oder dem Lehrerkollegium rund um Schuldirektorin Schwester Michael. Gleichzeitig haben sie den Wunsch, eines Tages der nordirischen Provinz den Rücken zu kehren. Serienschöpferin Lisa McGee verbindet trockenen irischen Humor und Situationskomik mit schlagfertigen Dialogen und alltäglichen Teenagerproblemen. Damit trifft sie offenbar den Geschmack von Kritikern und Publikum: Bei Rotten Tomatoes liegt die Zustimmung der Kritiker bei 99 Prozent und die des Publikums bei 94 Prozent. Erstmals ausgestrahlt wurde die Serie 2018 beim britischen Sender Channel 4. Nach drei Staffeln fand sie 2022 ihr Ende.

Auch "The Body" hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem internationalen Streamingerfolg entwickelt. Die Jugend-Horror-Serie ist seit dem 11. November auf Netflix verfügbar. Laut Angaben des Streamingdienstes verzeichnete die Produktion bis zum 15. November bereits 5,1 Millionen Views. Besonders auffällig ist der schnelle Aufstieg in den Charts: Direkt am Veröffentlichungstag hatte die Serie noch in keinem Land den ersten Platz erreicht. Am 18. November führte sie laut FlixPatrol bereits in 21 Ländern die Rangliste an. Netflix stellte alle Folgen auf einmal bereit. Damit können Zuschauer die Kombination aus Coming-of-Age-Geschichte, Highschool-Drama und satanistischem Horror direkt ohne Unterbrechung ansehen.

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Netflix Szene aus der Serie "The Body"

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Netflix Nicola Coughlan in "Derry Girls"

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