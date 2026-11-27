Fans der Kultserie Baywatch können sich diesen Termin schon einmal fett im Kalender anstreichen: Die Neuauflage des Strandklassikers startet am 7. Januar 2027 in Deutschland bei Amazon Prime Video – nur einen Tag nach der US-Premiere am 6. Januar beim Sender FOX. Im Mittelpunkt steht ein neues Rettungsschwimmerteam, das am Strand von Malibu für Sicherheit sorgt und brenzlige Einsätze meistert. Angeführt wird die Truppe von Hobie Buchannon, verkörpert von "Arrow"-Star Stephen Amell (45), der als inzwischen erwachsener Sohn des einstigen Teamchefs Mitch Buchannon das Kommando übernimmt. Um die Vorfreude anzuheizen, veröffentlichte FOX jetzt einen ausführlichen Trailer, der die Neuzugänge vorstellt und erste actionreiche Rettungsaktionen zeigt.

Doch Hobie muss sich nicht nur als neuer Chef behaupten – auch privat wartet eine Überraschung: Eines Tages steht plötzlich seine Tochter Charlie Vale, gespielt von Jessica Belkin (24), vor ihm und will ebenfalls Rettungsschwimmerin werden. Zum Hauptcast gehören außerdem Hassie Harrison als Nat, Shay Mitchell (39) als Trina, Thaddeus LaGrone als Brad, Noah Beck als Luke und Brooks Nader (29) als Selene, während Livvy Dunne eine wiederkehrende Rolle als Grace übernimmt. Für Nostalgie sorgt David Chokachi (58), der erneut in seine Originalrolle als Cody Madison schlüpft. Produziert wird die Serie von Fox Entertainment und Fremantle unter Showrunner Matt Nix, dem Schöpfer von "Burn Notice", während McG bei der Auftaktfolge Regie führte.

Schon ein erster kurzer Teaser hatte mit ikonischen roten Badeanzügen, Zeitlupenläufen und den ersten Klängen der berühmten Titelmelodie Lust auf mehr gemacht. Damals war neben David Hasselhoff (74) auch Originalstar Erika Eleniak (57) als Rückkehrerin angekündigt worden. Mit Stephen, Shay, Hassie und Noah treffen nun bekannte Gesichter aus ganz unterschiedlichen Ecken aufeinander, während die Familie Buchannon – einst angeführt von David als Mitch – die emotionale Brücke zur 1989 gestarteten Kultserie schlägt. Nach dem frühen NBC-Aus nach nur einer Staffel entwickelte sich das Original weltweit zum TV-Phänomen, dem 2017 noch eine Kinoversion mit Dwayne Johnson (54) und Zac Efron (39) folgte.

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FOX Stephen Amell, Hassie Harrison, Shay Mitchell und Noah Beck als neues "Baywatch"-Team

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Getty Images Stephen Amell, "Suits LA"-Darsteller

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