Früher Panik, heute Lacher: Marlisa Rudzio (37) hat ihre Fans auf eine kleine Zeitreise mitgenommen. In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt eine ältere Szene aus Prominent getrennt, in der sie einen Hindernisparcours über dem Wasser meistern muss. Mit schwarzem Schutzhelm und passenden Handschuhen ausgestattet, bewegt sie sich an senkrecht gespannten Seilen entlang. Dabei sucht sie mit den Füßen Halt auf schmalen roten Trittflächen. Lange hält sie sich allerdings nicht oben: Schließlich landet Marlisa im Wasser, klammert sich dort sichtlich aufgewühlt an ein rotes Hindernis und beginnt zu schreien.

Die Bilder zeigen, wie sehr sie die Situation damals mitnahm. In den Nahaufnahmen wirkt Marlisa verängstigt und hält sich die Hand vor den Mund. Später im Wasser schreit sie laut. Auch Gustav Masurek (37) kann sich ein Schmunzeln über die Szene nicht verkneifen. Im Einzelinterview findet er einen ziemlich bildhaften Vergleich für ihren Auftritt: "Es war wie ein sterbender Schwan." Marlisa selbst blickt inzwischen mit einer gehörigen Portion Humor auf ihren damaligen Angstmoment zurück. "Ich hatte sooo eine Panikattacke, weil ich damals auch einfach noch nicht richtig schwimmen konnte usw. Mittlerweile kann ich aber über die Szenen lachen....", schrieb sie zu dem Video.

Dass sie über alte TV-Momente lachen kann, war für Marlisa offenbar nicht selbstverständlich. Erst vor wenigen Wochen hatte sie im Podcast "Inside Reality" mit Cecilia Asoro (30) darüber gesprochen, wie emotional sie ihre eigenen Auftritte verfolgte. "Ja, aber ich weine immer. Also, ich bin ja eher so eine sentimentale Heulsuse. Und ich weine immer", hatte sie offen zugegeben. Besonders die bevorstehende Ausstrahlung von Forsthaus Rampensau Germany hatte ihr Sorgen bereitet: "Und ich habe auch Angst vor der Forsthaus-Ausstrahlung, weil ich weiß jetzt schon, ich werde dann fast nur heulen."

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar, Mai 2026

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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