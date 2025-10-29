Neues Mama-Glück: Justine Lupe strahlt auf Serien-Premiere

Justine Lupe (36) könnte derzeit glücklicher kaum sein: Die Schauspielerin, bekannt aus der Netflix-Serie "Nobody Wants This", genießt ihr neues Leben als Mama in vollen Zügen. Bei der Premiere der zweiten Staffel sprach sie exklusiv mit People über ihre Tochter Ellis, die im August 2024 das Licht der Welt erblickte. Voller Stolz berichtet Justine über die ersten Monate mit der Kleinen: "Sie ist ein Schatz, so lustig." Besonders die Unbeschwertheit ihres Babys fasziniert sie: "Babys haben keinerlei Selbstzweifel, sie schauen dir in die Augen, pupsen und denken nicht darüber nach", scherzte die frischgebackene Mutter.

Im Februar dieses Jahres gaben sich Justine und ihr Partner Tyson Mason ganz romantisch bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Die Zeremonie hatte einen besonderen Gastauftritt: Baby Ellis war in ein niedliches weißes Kleid gehüllt und auch der Familienhund sorgte mit einem Mini-Smoking für Begeisterung. Die Schauspielerin, die während der Dreharbeiten zur ersten Staffel von "Nobody Wants This" mehr als fünf Monate schwanger war, erinnert sich mit einem Augenzwinkern daran, wie sie ihre Schwangerschaft zunächst vor Cast und Crew verheimlichte. Erst als ein Gucci-Rock am Set unerwartet riss, lüftete sich ihr süßes Geheimnis.

Justine begeistert nicht nur mit ihrem Humor und ihrer Bodenständigkeit, sondern auch mit ihrer offenen Art, über das Mama-Sein zu sprechen. Am Set bekam sie auch volle Unterstützung: Eine Showrunnerin, die selbst Mutter ist, und ein Kameramann halfen geschickt, ihre Schwangerschaft vor der Kamera zu kaschieren. Justine geht total in ihrer neuen Rolle als Mama auf. "Mein Baby erinnert mich jeden Tag daran, dass es eine charmante Eigenschaft ist, authentisch man selbst zu sein", schwärmte sie – und zeigt damit, wie glücklich sie gerade ist.

Getty Images Justine Lupe im Februar 2025

Getty Images Tyson Mason und Schauspielerin Justine Lupe

Getty Images Justine Lupe bei SiriusXM zu Gast in Andy Cohens Live-Show in New York City, 21. Oktober 2025

