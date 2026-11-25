Bill Kaulitz (37) hat ein sehr pikantes Erlebnis aus seinem Liebesleben ausgeplaudert. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) macht, erzählte der Sänger kürzlich von einer heißen Nacht nach einem Konzert seiner Band Tokio Hotel. Frisch von der Bühne, verschwitzt und ungeduscht, landete er mit einem Mann im Bett, dessen Namen er nicht enthüllte. Zunächst machte sich Bill daher Gedanken um seinen Zustand: "Wir haben nach dem Konzert ein kleines Techtelmechtel gehabt und da dachte ich: 'Mensch, die Brosche ist ja jetzt nicht frisch, ich komme gerade von der Bühne!'" Doch der Abend nahm eine überraschende Wendung. Seine Bekanntschaft hatte nämlich überhaupt keinen Geruchssinn. Dadurch musste sich der Künstler laut eigener Aussage weder um seinen Zustand nach dem Auftritt noch um andere unangenehme Gerüche Sorgen machen.

Und an solchen Gerüchen mangelte es an diesem Abend nicht. Bills Hunde Alfia und Alvin lagen während der Annäherung auch mit im Bett – und pupsten wohl ohne Pause. Tom fand für den Gestank der Vierbeiner sehr deutliche Worte: "Das riecht nach Verwesung, Kadaver, Galle, ganz schlimm." Bill entschuldigte sich zunächst bei seinem Flirt für die tierischen Mitbewohner. Als er dann erfuhr, dass sein Gegenüber ohnehin gar nichts riechen konnte, war seine Scham verflogen. "In dem Moment hab ich mich sofort geöffnet", erinnerte sich der Künstler im Podcast. Er habe sich gedacht: "Super, da brauche ich mich gar nicht groß eindieseln oder noch mal unter die Dusche springen, das ist jetzt alles, wie es ist. Der riecht ja eh nichts." Laut Bill ging es "ungeduscht in die Lustgrotte". Damit nicht genug: Später bestellten sich die zwei auch noch eine Pizza mit extra Knoblauch.

Mit intimen Geständnissen hält sich Bill in dem Podcast mit seinem Bruder eher selten zurück. Vor wenigen Wochen sprach der Tokio-Hotel-Frontmann völlig offen über seine teils ungewöhnlichen Sexträume. Den Anstoß dazu hatte zu dem Zeitpunkt eine Frage aus der Fangemeinde gegeben. Ein Hörer wollte von den Zwillingen wissen, ob erotische Träume womöglich auf verborgene Gefühle oder geheime Wünsche schließen lassen. Bill nahm die Frage direkt zum Anlass, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er gab zu, dass in seinen Träumen bisweilen sogar Familienmitglieder vorkämen. Tom zeigte sich von dieser extrem persönlichen Offenbarung seines Bruders überrascht. Er hakte darum noch einmal nach und wollte wissen, ob Bill damit tatsächlich die eigene Verwandtschaft meine. Der Musiker bestätigte das.

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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