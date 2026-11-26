Jennifer Lawrence (36) lieferte eine ganz eigene Erklärung dafür, warum Taylor Swift (36) und Karlie Kloss (34) wieder so vertraut miteinander auftreten. In der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" sprach die Schauspielerin jetzt mit Moderator Andy Cohen (58) über deren Wiederannäherung. Sie glaubt, dass frühere Streitpunkte zwischen den beiden heute kaum noch eine Rolle spielen dürften. Aus einem simplen Grund: dem Alter. "Das passiert, wenn man alt wird. Die Dinge, über die man gestritten hat, wirken dann einfach albern", erklärte Jennifer scherzhaft. Einen selbstironischen Spruch legte die Die Tribute von Panem-Darstellerin direkt nach: "Für mich wirkt das einfach wie Misshandlung älterer Menschen." Anlass für ihre Theorie war ein gemeinsamer Auftritt von Taylor und Karlie im Arrowhead Stadium in Kansas City. Dort hatten die beiden Anfang November Taylors Ehemann Travis Kelce (37) und seine Kansas City Chiefs bei der Partie gegen die New York Jets angefeuert.

Schon vor acht Jahren ließen Jennifer die Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen Taylor und Karlie nicht los. Damals forderte sie sogar öffentlich eine Erklärung. "Ich würde gerne wissen, was zwischen Karlie Kloss und Taylor Swift los ist, das ist die ehrliche Wahrheit. Ist sonst niemand neugierig? Es hält mich nachts wach. Was ist passiert?", erklärte sie 2018 in einem Interview mit New York Times. Die Spekulationen begannen bereits ein Jahr zuvor. Im Musikvideo zu "Look What You Made Me Do" war ein T-Shirt zu sehen, auf dem Mitglieder von Taylors berühmtem Freundeskreis aufgelistet waren. Doch Karlies Name fehlte. Ein gemeinsames Backstagefoto während der "Reputation"-Tour im Jahr 2018 sorgte nur kurz für Ruhe. Wenige Monate später sorgte Taylors Abwesenheit bei Karlies Hochzeit mit Joshua Kushner (41) erneut für Gesprächsstoff.

Beim Footballspiel in Kansas City war von den angeblichen Spannungen allerdings nichts mehr zu sehen. Taylor und Karlie zeigten sich bestens gelaunt zusammen in einer VIP-Loge. Nach all den Jahren voller Gerüchte jubelten die Freundinnen wieder Seite an Seite für die Chiefs. Es war allerdings nicht das erste Zeichen einer Versöhnung: Karlie war bereits am 3. Juli bei Taylors Hochzeit mit Travis im Madison Square Garden zu Gast. Anschließend fand sie in der Sendung "Today" Ende Juli herzliche Worte für das Brautpaar: "Hört zu, ich versuche, die Privatsphäre meiner Freunde zu schützen. Aber was ich sagen kann, ist, dass sie ein großartiges Paar sind und ich mich sehr für sie freue."

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