Trennung: Theresia Fischers Vorliebe bleiben ältere Männer

Theresia Fischer (34) bleibt ihrem Beuteschema treu: Auch nach der schmerzhaften Trennung von Stefan Kleiser fühlt sich das Model weiterhin zu deutlich älteren Männern hingezogen. Im Gespräch mit Bild erklärt der Realitystar, diese Vorliebe begleite sie bereits seit Langem. "Dass ich ältere Männer gut finde, war komischerweise schon mein ganzes Leben lang so", betont Theresia. Ein Mann in ihrem Alter kommt für sie deshalb auch künftig nicht infrage. "Ich möchte auf gar keinen Fall einen Gleichaltrigen an meiner Seite", stellt sie klar. Vorerst will die 34-Jährige jedoch keine neue Beziehung eingehen. Nachdem bereits zwei Beziehungen mit erheblich älteren Partnern in die Brüche gegangen sind, zieht sie einen klaren Strich. "Ich bin jetzt 34 und habe die Schnauze voll von Männern. Ich habe die Schnauze einfach voll", sagt sie gegenüber dem Blatt. Ihren Wunsch nach einem eigenen Kind hat Theresia dennoch nicht vollständig aufgegeben. Sich aber nur wegen eines Babys gezielt einen Mann zu suchen, will sie auf keinen Fall.

Im Sommer 2025 hatten Theresia und der 25 Jahre ältere Stefan ihre Beziehung beendet. Zuvor hatten sich ihre Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft immer weiter voneinander entfernt. Während es Stefan nach Theresias Schilderung zurück in die Berge zog, wollte sie ihr Leben in Hamburg nicht aufgeben. Schließlich habe er sie vor die Entscheidung gestellt, entweder mit ihm umzuziehen oder die Beziehung zu beenden. Wie sehr sie das noch beschäftigt, zeigte sich bei den Dreharbeiten zur Realityshow Forsthaus Rampensau in den österreichischen Alpen. Beim Anblick der Berge kamen Erinnerungen an Stefan hoch und sie brach in Tränen aus. Auch beim Kinderwunsch fanden die beiden keinen gemeinsamen Nenner. Anfangs habe Stefan gemeinsamen Nachwuchs noch in Betracht gezogen, sich im März 2025 aber dagegen entschieden. Als Gründe habe er sein Alter, überstandene Krankheiten und den Wunsch nach einem ruhigeren Leben genannt. "Nach diesem Gespräch Anfang März bin ich in ein komplettes Loch gefallen", erzählt Theresia Bild. Die Depression war über Monate so stark. Das war der absolute Tiefpunkt", gestand sie Bild.

Stefan war allerdings nicht der erste deutlich ältere Mann, an den Theresia ihr Herz verlor. Bereits 2019 heiratete sie ihren 28 Jahre älteren damaligen Partner Thomas Behrend. Die Hochzeit fand live im Finale von Germany's Next Topmodel statt, doch auch diese Ehe scheiterte später. Ein Liebescomeback mit Stefan kann sich Theresia unter den jetzigen Umständen ebenfalls nicht vorstellen, obwohl sie der gemeinsamen Vergangenheit nachtrauert. "So, wie es jetzt ist, könnte ich mit Stefan nicht mehr zusammenkommen, auch wenn ich vermisse, wie es einmal war", erklärt sie gegenüber Bild. Trotz des Beziehungsendes spielt Stefan weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Dass Gefühle allein nicht immer genügen, hatte der Realitystar bereits zuvor deutlich gemacht. "Die Liebe zueinander von beiden Seiten ist bis heute da. Nur manchmal reicht Liebe einfach nicht aus", sagte Theresia ebenfalls gegenüber dem Blatt. Damit bleibt zwischen den Ex-Partnern zwar eine emotionale Verbindung bestehen, an der Trennung ändert das jedoch nichts.

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Imago Theresia Fischer beim Moin Mittsommerfest der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein am 24. Juni 2025 in Hamburg

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Instagram / docstefankleiser Stefan Kleiser und Theresia Fischer, TV-Bekanntheiten

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