Beim RTL-Spendenmarathon kamen über 23 Mio. Euro zusammen

Der RTL-Spendenmarathon hat in seinem 30. Jubiläumsjahr alle Rekorde gebrochen: Insgesamt 23.077.166 Euro wurden dieses Mal für wohltätige Zwecke gesammelt. Zahlreiche Prominente, darunter Michaela May (73), Sasha (53) und die No Angels, engagierten sich im Spenden-Callcenter und nahmen die großzügigen Anrufe der Zuschauer entgegen. Auch der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) zeigte sich gemeinsam mit seiner Freundin Lena im Studio. Moderator Wolfram Kons (61), der den Spendenmarathon bereits seit drei Jahrzehnten präsentiert, äußerte sich begeistert: "Das ist eine grandiose Summe. Wir konnten den Zuschauern auch wieder zeigen, dass ihre Spenden bei den Kindern ankommen."

Neben der beeindruckenden Spendensumme sorgten auch außergewöhnliche Aktionen für Highlights. Der Ausdauersportler Joey Kelly (52) stellte bei der "24h Geburtstags-Challenge" einen neuen Weltrekord auf. Diese kreative Geburtstagsfeier für Erwachsene umfasste Kindergeburtstagsklassiker wie Sackhüpfen, Bällebad und Bobbycar-Rennen. Gemeinsam mit Firmenteams und unter der Live-Berichterstattung von Jens "Knossi" Knossalla auf Twitch sammelte Joey mehr als 1,8 Millionen Euro. Sichtlich bewegt sagte er: "Dass dabei, mit dem Stream von Knossi, über 1,8 Millionen Euro zusammen kommen, da bin ich sprachlos." Auch Knossi sprach von einem unvergesslichen Erlebnis: "Es war ein Erlebnis. Ich hatte Gänsehaut."

Auch das beliebte Wer wird Millionär?-Promi-Special stand in diesem Jahr ganz im Zeichen des Spendenmarathons. Johannes B. Kerner (60), Sonja Zietlow (57), Katarina Witt und Till Reiners stellten sich bei Günther Jauch (69) in Köln den kniffligen Fragen – und erspielten Geld für den guten Zweck. Johannes erspielte beachtliche 125.000 Euro. Die ehemalige Eiskunstläuferin und die Moderatorin holten jeweils 64.000 Euro. Der Comedian musste sich mit 32.000 Euro zufriedengeben.

Imago Wolfram Kons präsentiert die Spendensumme beim 30. RTL Spendenmarathon in Hürth

Imago Prominente nehmen am Spendentelefon Spenden entgegen, RTL-Spendenmarathon in Köln-Hürth

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"