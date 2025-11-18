Süßer Irrtum: So lernte Wolfram Kons seine Frau Alexa kennen

Wolfram Kons (61), bekannt als Moderator diverser RTL-Sendungen, hat im Interview mit seinem Haussender humorvolle Details seiner nunmehr über zehn Jahre andauernden Liebesgeschichte mit Ehefrau Alexa geteilt: Seit 2012 ist das Paar verheiratet und zieht gemeinsam zwei Söhne groß, doch anstatt mit einem glamourösen Kennenlernen begann ihr persönliches Märchen mit einem Missverständnis zwischen Messeständen. "Ich hatte einen Job für eine Firma, die unter anderem Staubsauger herstellt. Alexa war auf diesem Event als Hostess gebucht und kannte mich nicht", berichtet Wolfram im RTL-Interview. Ihre Aufgabe: Sie solle sich um "einen vom Fernsehen" kümmern – doch als Wolfram schließlich vor ihr stand, interpretierte sie sein Auftreten als das eines Staubsaugervertreters.

Wolfram erinnert sich heute noch genau an den Moment: "Ich fragte sie, was sie denn dort macht. Sie meinte, sie warte auf einen Wolfram Kons." Doch anstatt den Irrtum der attraktiven Hostess direkt aufzuklären, sagte Wolfram schlicht: "Vielleicht kommt er ja noch." Anschließend verabschiedete er sich und widmete sich seinem Job auf der Bühne. Trotz des Durcheinanders war Alexa direkt klar: Das ist der Mann fürs Leben – und war umso mehr überrascht, als sich schließlich herausstellte, dass sie sich in den berühmten Moderator verguckt hatte. Gegenüber RTL erklärte sie: "Wir kennen uns nun schon über 20 Jahre und eigentlich wussten wir es beide sofort. Aber wir waren anderweitig vergeben und wir haben es erst nicht zugelassen. Als wir uns dann als Singles wiedergesehen haben, war beiden klar, dass es für immer sein soll."

Privates Glück und wohltätiges Engagement gehen bei Wolfram seit jeher Hand in Hand. Am 20. November 2025 wird er zum mittlerweile 30. Mal den RTL-Spendenmarathon live moderieren. Die Stiftung "Wir helfen Kindern" konnte in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als 306 Millionen Euro für Kinder in Not sammeln und so zahlreiche Hilfsprojekte unterstützen. Wolfram verbindet mit seiner Arbeit eine tiefe Leidenschaft: "Wir setzen uns gemeinsam mit Unterstützern und Partnern für nachhaltige Hilfe ein", betonte er. Auch dabei steht ihm Alexa, die heute als Kunsthistorikerin tätig ist, selbstredend fest zur Seite.

Anzeige Anzeige

Imago Alexa und Wolfram Kons, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfram Kons und seine Ehefrau Alexa beim Deutschen Fernsehpreis 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolfram Kons im November 2021