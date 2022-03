Es ist eine überraschende Nachricht! "Guten Morgen Deutschland" gehört für Millionen TV-Zuschauer zum Start in den Tag dazu. Seit mehr als drei Jahrzehnten führte Wolfram Kons (57) durch die Sendung mit einem Themenmix aus Boulevard und Weltpolitik. In dieser Woche wurde bekannt gegeben, dass der Moderator seinen Job an den Nagel hängt – doch nicht nur das: Die Frühstücksshow wird nun komplett abgesetzt!

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtete, soll "Guten Morgen Deutschland" nach Wolframs Exit nicht mit neuen Gesichtern besetzt werden – vielmehr stelle der Sender den gesamten Morgen neu auf: Demnach sollen zum Beginn des Tages jetzt die Formate "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" laufen. Neben dem Urgestein der Sendung sollen auch seine Kollegen Angela Finger-Erben (42), Roberta Bieling (47) und Maurice Gajda künftig andere Aufgaben übernehmen.

Martin Gradl, der Chefredakteur Magazine bei RTL, erklärte die Umstrukturierung: "Die neue Sendung bietet den perfekten Auftakt für den Morgen – mit den Entwicklungen der Nacht und den wichtigsten Meldungen des Tages." Aktualität, Relevanz und Verlässlichkeit seien die drei großen Schlagworte, nach denen der neue TV-Morgen geplant werde.

Getty Images Wolfram Kons beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

Getty Images Maurice Gajda, Moderator

