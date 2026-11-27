Yvonne Catterfeld (46) hat einen ganz besonderen Traum für ihre Zukunft: Die Sängerin und Schauspielerin möchte eines Tages auf einem eigenen Bauernhof leben. Im aktuellen Interview mit Bunte erzählte sie, dass sie dort gern ihr eigenes Gemüse anbauen und sich so weit wie möglich selbst versorgen würde. Ganz fremd ist ihr das Landleben ohnehin nicht mehr. Seit ihrem Umzug im Jahr 2024 lebt Yvonne gemeinsam mit ihrem Partner Adam von Mack und ihrem zwölfjährigen Sohn Charlie zurückgezogen in einem Dorf in Bayern, weit weg vom Großstadttrubel. Doch so idyllisch das Privatleben der Musikerin auch klingt, beruflich sieht es in ihrem Inneren manchmal ganz anders aus. Trotz ihrer langjährigen Karriere wird die Künstlerin vor neuen Jobs und Auftritten nach wie vor von Selbstzweifeln und heftigem Lampenfieber geplagt.

In der bayerischen Abgeschiedenheit fühlt sich Yvonne sichtlich wohl. Besonders gern schwingt sie sich aufs Fahrrad und fährt über die Felder. "Da ist niemand außer ein paar Tieren. Da blühe ich völlig auf", schwärmte sie. Die Idee vom eigenen Bauernhof hat sie auch ihrem Großvater zu verdanken, der vor Kurzem im Alter von 96 Jahren gestorben ist. Er widmete sich mit großer Leidenschaft dem Anbau in seinem Garten. "Ich bereue heute, dass ich mit ihm nie richtig über diese Leidenschaft gesprochen und das von ihm gelernt habe", gestand die Sängerin. Weit weniger entspannt geht es zu, wenn ein neues Projekt ansteht. Nach einer Zusage weicht die anfängliche Vorfreude häufig einem ganz anderen Gedanken: "Ach du Scheiße, jetzt muss ich da durch!" Sie gesteht: "Ich kämpfe da teilweise sehr mit mir." Vor Auftritten reagiere ihr Körper zudem heftig auf den Stress. Sie fühle sich dann "regelrecht im Überlebensmodus". Einzelne Sitzungen einer EMDR-Therapie und bestimmte Atemübungen hätten ihr zeitweise geholfen.

Ihr Privatleben hält Yvonne weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit Adam zeigt sie sich nur selten bei offiziellen Anlässen. Vor einigen Monaten erschien das Paar gemeinsam beim Filmfest München. Das war erst ihr zweiter gemeinsamer öffentlicher Auftritt. Zu Hause lernt ihr Partner offenbar eine andere Seite der sonst so kontrolliert und professionell auftretenden Künstlerin kennen. Im Familienkreis und mit Adam pflege sie auch schwarzen Humor, wie sie selbst verriet. Trotz Landidylle hat Yvonne ihre alte Heimat Berlin, wo sie mehr als 20 Jahre lang lebte, übrigens nicht abgeschrieben. Sie besucht dort weiterhin ihre Freunde und kehrt gerne in ihre früheren Wohngegenden Prenzlauer Berg und Kladow zurück. Den Gegensatz zwischen ihrem wechselhaften Job und der Sehnsucht nach Beständigkeit beschreibt sie mit einem maritimen Bild: "Film und Musik sind für mich wie das Hinausfahren aufs Meer. Aber irgendwann möchte ich wieder in meinen Hafen zurückkehren und den Anker fallen lassen können."

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Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, Sängerin

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Imago Bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios: Yvonne Catterfeld mit Adam von Mack

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