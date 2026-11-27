Macaulay Culkin (46) meldet sich auf der großen Leinwand zurück! Sieben Jahre nach seinem bislang letzten Kinofilm hat sich der Schauspieler eine neue Rolle gesichert. Weltberühmt wurde er einst als Kinderstar mit Kevin – Allein zu Haus. Wie Deadline jetzt berichtet, gehört Macaulay zur Besetzung eines Filmprojekts des Indiestudios A24, das bislang noch keinen Titel trägt. Dabei bekommt er prominente Unterstützung: Neben ihm stehen unter anderem Constance Wu, Ethan Eng, Veronika Slowikowska, David Klein und Ken Leung vor der Kamera. Geplant ist ein Drama, das auch Elemente einer Coming-of-Age-Geschichte aufgreift. Im Mittelpunkt steht das Erwachsenwerden in einer Zeit, in der das Internet gerade erst entstand. Welche Figur Macaulay in dem Film verkörpert, ist bisher ebenso wenig bekannt wie die Rollen seiner prominenten Kollegen. Auch auf einen konkreten Kinostart müssen sich seine Fans noch gedulden. Weitere Informationen zur Besetzung oder zur genauen Handlung wurden bislang nicht veröffentlicht.

Hinter dem Projekt steht Walter Woodman, der bisher vor allem mit Kurzfilmen auf sich aufmerksam gemacht hat. Für ihn ist der noch namenlose Film das Debüt im Spielfilmbereich. Walter übernimmt dabei gleich eine Doppelrolle: Er führt nicht nur Regie, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. Mit A24 hat er ein Studio an seiner Seite, das sich als unabhängige Produktions- und Verleihfirma einen Namen gemacht hat. Das Unternehmen brachte unter anderem Filme wie "Midsommar", "Der Leuchtturm", "Moonlight" und "Mid90s" heraus. Erfahrung mit Erstlingswerken hat A24 ebenfalls: Auch Ari Asters "Hereditary" und Greta Gerwigs (43) "Lady Bird" waren Regiedebüts, die das Studio begleitet hat. Damit bringt das Unternehmen Erfahrung mit düsteren Stoffen und einfühlsamen Geschichten über das Erwachsenwerden mit. Wie diese Elemente in Walters Film zusammengeführt werden, bleibt vorerst offen. Weder zum Beginn der Dreharbeiten noch zum geplanten Produktionsablauf oder zur Veröffentlichung gibt es derzeit nähere Angaben.

Zuletzt hatte Macaulay 2019 in einem Kinofilm vor der Kamera gestanden. Damals war er in "Changeland" zu sehen. Ganz von der Schauspielerei verabschiedet hatte sich der einstige Kinderstar in den vergangenen Jahren aber nicht. Viel Lob bekam er beispielsweise für seine Nebenrolle in der zehnten Staffel von American Horror Story, die den Titel "Double Feature" trägt. Außerdem wirkte er zuletzt in der Amazon-Serie "Fallout" mit. Im Disney-Animationsfilm "Zoomania 2" lieh er einer Figur seine Stimme. Bei dem neuen A24-Film handelt es sich also nicht um ein generelles Schauspiel-Comeback. Vielmehr steht Macaulay erstmals seit "Changeland" wieder als Darsteller für einen Kinofilm vor der Kamera. Damit führt ihn seine nächste Spielfilmrolle in ein Drama, das sich mit dem Erwachsenwerden und einer prägenden Phase der modernen Technikgeschichte beschäftigt.

Anzeige Anzeige

Imago Macaulay Culkin bei der Emmy-Nominiertenfeier der Warner Bros. Television Group in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"

Anzeige Anzeige