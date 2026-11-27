Wenn Eliza Beidinger und Cedric Beidinger (33) am Abend gemeinsam auf ein Event gehen, wissen sie ihre Kinder offenbar in vertrauten Händen. So war es auch bei der Hype Fight Night am 21. November: Während die beiden die Veranstaltung besuchten, blieben Tochter Leni und ihre Geschwister zu Hause bei Elizas Cousine. Ihrer Verwandten vertrauen die Eltern ihre Kinder mit einem guten Gefühl an. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Eliza vor Ort: "Heute ist sie bei meiner Cousine. Die passt auf die Kinder auf und denen geht es supergut." Ganz abschalten wollten Eliza und Cedric an diesem Abend aber trotzdem nicht. Während sie das Event verfolgten, blieben sie darüber informiert, was sich daheim bei ihren Kindern tat. Die Updates kommen dabei nicht aus Misstrauen, sondern gehören für Elizas Cousine offenbar einfach zum Babysitten dazu.

Grundsätzlich würde Eliza ihre Kinder nach eigener Aussage ohnehin niemals bei jemandem lassen, bei dem sie ein ungutes Gefühl hätte. Bei ihrer Cousine muss sie sich demnach keine Sorgen machen. Diese meldet sich während des Abends freiwillig bei den Eltern und hält sie auf dem Laufenden. "Ja. Also, ich kriege Updates, weil meine Cousine das gerne macht. Aber an sich vertraue ich der", erklärte die Mutter. Auch Lenis nächtlicher Rhythmus macht die Betreuung inzwischen offenbar leichter. Auch Cedric zeigte sich entspannt. Wie er erzählte, schläft Leni inzwischen weitgehend durch. Höchstens einmal zwischen 22 und 23 Uhr werde die Kleine wach. Sollte das passieren, ist ebenfalls alles vorbereitet: Elizas Cousine kann Leni eine Flasche geben. Danach schlafe sie bis etwa drei Uhr weiter. Bis dahin hofften Cedric und Eliza, wieder zu Hause zu sein.

Dass Leni bei Abendterminen zu Hause betreut wird, war nicht immer der übliche Ablauf. In der Vergangenheit nahmen Eliza und Cedric ihre Tochter regelmäßig mit zu Events und sogar mit auf den roten Teppich. Beim Bild-Renntag erklärten die beiden rund sechs Monate zuvor, dass sie ihr damals knapp sieben Monate altes Baby ganz bewusst in ihren Eventalltag einbinden. Damit der Lärm der Kleinen nicht zu schaffen macht, hatten die Eltern bei einem früheren Auftritt spezielle Kopfhörer für Leni dabei. Cedric berichtete damals zudem, dass die Kleine schon kurz nach ihrer Geburt mit ihnen in der Stadt unterwegs gewesen sei. Bei den gemeinsamen Ausflügen sei seine Tochter stets ruhig geblieben. Bei der Hype Fight Night entschieden sich Eliza und Cedric nun jedoch für einen Abend ohne Leni – und überließen die Betreuung der Cousine, der Eliza nach eigener Aussage vertraut.

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Getty Images Cedric Beidinger und Eliza Beidinger besuchen die "The Ultimate Hype" Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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Getty Images Cedric Beidinger und Eliza Beidinger bei "The Ultimate Hype" Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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