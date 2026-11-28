Anna-Maria Ferchichi (45) hat lange gebraucht, um sich mit ihrem neuen Lebensabschnitt anzufreunden. Die Ehefrau von Bushido (48) ist inzwischen Mutter von acht Kindern. Diese Rolle hat sie nach eigenen Worten von Grund auf verändert. Im Gespräch mit Bild gibt sie nun einen ehrlichen Einblick in ihr Gefühlsleben. Sie habe erst lernen müssen, dass sie heute an einer ganz anderen Stelle im Leben steht als zu Beginn ihrer Zwanziger. Ihr früheres Ich habe sie dabei hinter sich gelassen. "Ich bin jetzt Achtfachmutter. Ich bin nicht mehr Anna-Maria aus meinen Zwanzigern. Da habe ich sehr lange getrauert", gibt sie offen zu. Erst mit der Zeit habe sie akzeptiert, dass sie inzwischen an einem völlig anderen Punkt in ihrem Leben stehe als noch als junge Frau. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bushido und ihren Kindern in einer Villa in Grünwald bei München. Anfang 2026 war die Großfamilie nach rund drei Jahren im Ausland nach Deutschland zurückgekehrt und hatte sich dort ein neues Zuhause geschaffen.

Nicht nur Anna-Maria selbst, auch ihre Ehe mit dem Rapper musste sich im trubeligen Familienalltag erst einspielen. Die beiden hätten lernen müssen, mit ihren verschiedenen Sichtweisen und Aufgaben zurechtzukommen. Dass es heute gut läuft, liegt laut Anna-Maria nicht an ständiger Harmonie: "Nicht, weil wir als Paar und Eltern immer einer Meinung sind. Sondern weil wir gelernt haben, unsere Unterschiede auszuhalten." Gerade bei der Erziehung werden diese Unterschiede deutlich. Bushido zufolge lässt seine Frau den Kindern öfter etwas durchgehen. Sich selbst bezeichnet er als den Strengeren der beiden. Besonders wichtig ist dem Musiker, dass die Geschwister zusammenhalten. Aus eigener Erfahrung wisse er, wie schmerzhaft es sein könne, wenn familiäre Bindungen zerbrechen. Zugleich wollen beide ihren Kindern vermitteln, dass sie Belastungen offen ansprechen dürfen. Auch professionelle Unterstützung soll innerhalb der Familie deshalb kein Tabuthema sein, sondern bei Bedarf selbstverständlich in Anspruch genommen werden können.

Dass selbst eine willkommene Entlastung erst einmal ungewohnt sein konnte, hatte Anna-Maria schon eine Woche zuvor verraten. In ihrem gemeinsamen RTL+-Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast" hatte sie von einer kleinen Eifersucht auf Bushido erzählt. Der Rapper hatte zuletzt häufiger für die Familie gekocht und dafür reichlich Lob von den Kindern bekommen. Für Anna-Maria war das nicht ganz leicht gewesen. Schließlich waren einige Aufgaben früher "zu 100 Prozent" ihr Bereich gewesen. Wenn plötzlich ihr Mann für Begeisterung am Esstisch gesorgt hatte, war ihr deshalb durch den Kopf gegangen: "Krass, das ist nicht mehr meins." Dabei hatte Anna-Maria seine Hilfe durchaus genossen. Besonders mit seinem Chicken Alfredo hatte Bushido auch sie überzeugt. "Das war unglaublich lecker", hatte sie geschwärmt. Die neue Aufgabenverteilung hatte mit der Rückkehr aus Dubai zusammengehangen. Dort hatten Angestellte der Familie vieles abgenommen. In Deutschland hatte das Paar wieder mehr selbst erledigen wollen.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Imago Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi beim Finale der 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" in Köln, Mai 2026

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