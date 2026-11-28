Rund um Thanksgiving sorgt Donald Trumps (80) Haarpracht für Aufsehen: Auf aktuellen Bildern zeichnet sich am Hinterkopf des US-Präsidenten eine deutlich sichtbare lichte Stelle ab. Die Aufnahmen veröffentlichte das Weiße Haus am Donnerstag. Zudem scheinen mehrere Haarsträhnen recht ungleichmäßig zu liegen. In dem Video zeigte sich der Politiker an der Seite seiner Ehefrau Melania Trump (56). Gemeinsam wollten die beiden den US-Soldaten ihre Glückwünsche zum Feiertag überbringen. Anschließend reiste das Präsidentenpaar nach Palm Beach, um Thanksgiving auf Donalds Anwesen Mar-a-Lago zu feiern. Während eines Gesprächs mit einer Militäreinheit hatte der Republikaner noch lobende Worte für die First Lady übrig. "Juan, falls Sie oder einer der zehn Menschen um Sie herum etwas fragen möchten: Unsere großartige First Lady ist hier, und sie macht einen sehr guten Job", sagte er in den Aufnahmen des Weißen Hauses. Melania stand dabei an der Seite ihres Mannes, während die Kamera immer wieder auch seinen Hinterkopf einfing.

Völlig ungewohnt ist dieser Anblick jedoch nicht, denn bereits zwei Tage zuvor zeigte sich Donalds lichter Hinterkopf bei einem anderen Anlass in aller Deutlichkeit. Am Dienstag fand im Weißen Haus die traditionelle Begnadigung der Truthähne statt: Als der Präsident neben einem der Vögel stand, fuhr ihm der Wind durch die lockeren Haarsträhnen und brachte sie durcheinander – ein Augenblick, den anwesende Fotografen umgehend festhielten. Bei der Zeremonie verschonte das Staatsoberhaupt die beiden Truthähne Freedom und Feathers, die damit nicht auf einem Festtagstisch landen werden. "Freedom, ich möchte nur sagen, dass du und Feathers ab diesem Moment vollständig und uneingeschränkt begnadigt seid. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist großartig", verkündete Donald bei dem Termin. Die Begnadigung gehört jedes Jahr kurz vor Thanksgiving fest zum Programm im Weißen Haus und lockt regelmäßig zahlreiche Fotografen und Kamerateams an. In diesem Jahr galt die Aufmerksamkeit aber nicht nur den beiden Tieren.

Auch der Präsident selbst hat sein schütter werdendes Haar bereits thematisiert: Schon Anfang Oktober sprach er während einer Wahlkampfveranstaltung in San Antonio im US-Bundesstaat Texas ganz unverblümt darüber. Auslöser dafür war der plötzliche Anblick seines eigenen Hinterkopfes auf einer Großbildleinwand, den er vor dem versammelten Publikum sogleich spontan kommentierte. "Moment mal. Moment mal. Ich bin gerade nicht glücklich. Da oben wird es ein bisschen dünn. Ich bin nicht glücklich. Das sind keine guten Nachrichten. Jetzt bin ich deprimiert", erklärte Donald bei dem Auftritt. Damit war das Thema für ihn aber noch nicht erledigt. Kurz darauf richtete er sich mit einer Frage direkt an die Menge: "Ich sagte: 'Ich sehe heute Abend wirklich schick aus.' Dann habe ich mich gerade von hinten gesehen. Das ist nicht gut. Warum habt ihr mir nichts gesagt?" Die Zuschauer in der Halle bekamen damit einen ungewöhnlich persönlichen Moment des Politikers, der kaum noch mit seiner Frau Melania reden soll, mit.

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Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026

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Getty Images Donald Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus

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