Brenda Song (38) blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Jahre bei Disney zurück. Sechs Jahre lang verkörperte die Schauspielerin die Hotelerbin London Tipton und war in insgesamt 156 Folgen des Franchises rund um "Hotel Zack & Cody" zu sehen. Nun sprach sie im Podcast "Wildmen" ihres ehemaligen Serienkollegen Dylan Sprouse (34) offen über die weniger glamourösen Seiten dieser Zeit. Trotz des weltweiten Erfolgs der Sendung seien sie und die anderen jungen Darsteller nicht angemessen bezahlt und zu stark beansprucht worden. "Das Einzige, was an dieser Zeit schwierig war, war, dass wir meiner Meinung nach unterbezahlt und überarbeitet waren", erklärte Brenda. Besonders ärgert sie rückblickend, dass ihre Kinder finanziell nicht ausgesorgt haben – obwohl so viele Episoden produziert wurden. "Wir haben im Grunde Hunderte Folgen gedreht, und eigentlich sollten unsere Kinder versorgt sein", stellte sie klar.

Dylan stimmte seiner ehemaligen Kollegin zu. Wäre die Serie damals bei einem anderen Fernsehsender ausgestrahlt worden, müssten sich seiner Ansicht nach sogar sieben Generationen ihrer Familien keine finanziellen Sorgen machen. Ihre Disney-Vergangenheit möchte Brenda dennoch nicht ausschließlich negativ sehen. Sie erinnert sich an die Dreharbeiten als schöne Zeit und ist dankbar für die Karrierechancen, die ihr der Konzern ermöglicht hat. "Disney hat uns die Plattform gegeben, dank der wir heute hier sitzen. Deshalb ist es sehr schwer, sich über bestimmte Dinge zu beschweren", gab sie zu bedenken. An ihrer Kritik hält sie trotzdem fest: "Wenn ich darauf zurückblicke, denke ich: Oh mein Gott, wir haben tatsächlich dafür bezahlt, dort zu arbeiten." Mit ihrem Ärger ist sie nicht allein. Phill Lewis, der in der Serie Mr. Moseby spielte, lehnte das erste Angebot aufgrund der äußerst geringen Wochengage zunächst ab. Das verriet er in einer früheren Folge von "Wildmen". Dylan wiederum bekam nach eigenen Angaben als einzige Nachzahlung für das gesamte Franchise einen Scheck über fünf Cent – für eine Crossoverfolge mit Hannah Montana.

Die hohe Belastung während ihrer Disney-Zeit machte sich für Brenda allerdings nicht nur finanziell bemerkbar. Am Set von "Hotel Zack & Cody" kam es einst zu einem gefährlichen Zwischenfall, bei dem sie das Bewusstsein verlor. Für eine Szene in einem Whirlpool war dessen defekter Heizer versehentlich auf 250 Grad Fahrenheit eingestellt worden. Das entspricht etwa 121 Grad Celsius. Daraufhin bekam die Schauspielerin Atemprobleme und spürte eine starke Hitze in ihrer Brust, wie sie im Podcast berichtete. Zunächst dachte sie, es handle sich um eine Panikattacke. Kurz darauf sah sie Sterne und brach zusammen. Heute führt Brenda mit Kevin – Allein zu Haus-Star Macaulay Culkin (46) ein gemeinsames Familienleben. Die beiden haben die Söhne Dakota und Carson – an die Brenda im Podcast auch bei ihrer Kritik an der damaligen Bezahlung durch Disney dachte.

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Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

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Getty Images Cole Sprouse, Brenda Song und Dylan Sprouse, Cast von "Hotel Zack & Cody", 2005

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