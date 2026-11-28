Eric Stehfest (37) und seine Freundin Sarah Scheil zeigen sich erstmals gemeinsam vor der Kamera. Rund ein halbes Jahr nach Beginn ihrer Beziehung haben die beiden dem RTL-Magazin "Explosiv" ihr erstes Paarinterview gegeben. Darin erzählen sie, dass es bei ihnen von Anfang an sehr schnell ging. Bereits nach zwei Monaten zogen der Schauspieler und seine Partnerin zusammen. Seither leben sie mit ihren jeweils zwei Kindern aus früheren Ehen als sechsköpfige Patchworkfamilie unter einem Dach. Bald wird die Familie noch größer: Eric und Sarah erwarten ihr erstes gemeinsames Baby, das voraussichtlich im Mai 2027 zur Welt kommen soll. Auf Instagram verkündeten sie bereits das Geschlecht: Es wird ein Junge. Dabei hatte Sarah weiteren Nachwuchs zunächst ausgeschlossen. Mit Eric an ihrer Seite änderte sich ihre Einstellung jedoch. "Ja, und dann mit dem richtigen Partner an der Seite kann das scheinbar auch anders sein", erklärt sie im Interview. Das Paar sei sich schnell sicher gewesen, diesen Weg zusammen gehen zu wollen.

Ganz ohne Reibereien läuft das Zusammenleben allerdings nicht, wie Eric offen zugibt. "Ich glaube, jeder, der eine Patchworkfamilie führt, weiß, dass es da Konflikte gibt, weil man kommt aus zwei verschiedenen Haushalten und will daraus einen machen. (...) Und da haben wir schon unsere Meinungsverschiedenheiten", räumt der Realitystar ein. Diskussionen und Konflikte gehörten für ihn dazu. Entscheidend sei vielmehr, wie Sarah und er anschließend wieder aufeinander zugingen. "Bei uns steht ganz oben Frieden und Harmonie. Und wir wollen dann auch sehr, sehr schnell wieder zueinanderfinden", betont Eric. Auch im Alltag läuft es offenbar gut zwischen den beiden. Jeder hat seine festen Aufgaben. Sarah kümmert sich morgens unter anderem um die Hunde und die Brotdosen. Eric weckt die Kinder und hilft ihnen beim Anziehen. Auch den Geburtstermin im Mai wählten sie nach eigenen Angaben bei der Planung der Schwangerschaft bewusst zwischen den Geburtstagen der beiden Jungen, damit jedes Kind an seinem Ehrentag im Mittelpunkt stehen kann.

Eric und Sarah lernten sich nach seiner Teilnahme an Promis unter Palmen kennen. Sarah schrieb ihm damals eine emotionale Nachricht, weil sie ähnliche schwierige Erfahrungen gemacht hatte und ihm Mut zusprechen wollte. Ein persönliches Treffen war nach eigener Aussage zunächst gar nicht unbedingt ihr Ziel. Später lud Eric sie dann jedoch zu einem seiner DJ-Auftritte ein. Ihre Nervosität sei sofort verflogen, als er vor ihr stand. "In dem Moment, wo er aus seiner Tür rauskam, war die Aufregung weg, weil er total menschlich war", erinnert sie sich im Interview und ergänzt: "Und das hat einfach sofort gematcht." Laut Eric verbindet die beiden, dass sie persönliche Krisen gemeistert haben. Außerdem haben beide jeweils zwei gesunde Kinder und blicken auf eine gescheiterte Ehe zurück. Sarah schätzt an ihm vor allem seinen liebevollen Umgang mit ihr. "Die grenzenlose Geduld und liebevolle Art, mit mir als Mensch umzugehen, das finde ich auf dieser Welt kein zweites Mal. Ganz sicher", schwärmt sie von ihrem Partner. Eric wiederum hebt ihre Empathie, ihre Tierliebe und ihr Mitgefühl hervor. Vor Sarah war der Realitystar elf Jahre lang mit Edith Stehfest (31) zusammen. Seit 2015 waren die beiden verheiratet.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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