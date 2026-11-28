Für Amelia Dimoldenberg (32) ist nach zwölf Jahren Schluss: Die Moderatorin verabschiedet sich unter Tränen von ihrer erfolgreichen Interviewreihe "Chicken Shop Date". In der letzten Folge des YouTube-Formats sitzt ihr ausnahmsweise kein prominentes Date gegenüber. Stattdessen spricht die Britin mit der Beziehungsexpertin und Psychotherapeutin Esther Perel über ihren Entschluss, die Reihe zu beenden. Amelia wird sichtlich emotional, als sie verrät, warum sie trotz des anhaltenden Erfolgs einen Schlussstrich zieht: Sie habe sich zunehmend in ihrer selbst erschaffenen Rolle gefangen gefühlt, viel gelernt und wolle nun einen neuen Weg einschlagen. Ihre Abschiedsworte richtet sie dabei sinnbildlich direkt an das Format: "Danke, dass du mir ermöglicht hast, heute dort zu sein, wo ich bin. Ich habe so viel gelernt. Ich bin so sehr erwachsen geworden und hatte so viel Spaß." Sichtlich bewegt stellt sie in der Folge klar, dass es nun Zeit ist, endgültig loszulassen. Ihren Abschied bringt sie schließlich mit wenigen Worten auf den Punkt: "Ich muss den Imbiss verlassen."

Im Gespräch mit Esther erläutert Amelia, dass sie in "Chicken Shop Date" stets eine überspitzte Variante ihrer eigenen Persönlichkeit gezeigt habe. Inzwischen fühle sie sich jedoch durch die Figur eingeschränkt, die sie selbst zu Beginn der Reihe erschaffen hatte. "Manchmal ist es sehr schwer, etwas Gutes zu beenden, weil wir am Ende angekommen sind", beschreibt sie in der Finalfolge ihren Zwiespalt. Dann gesteht sie: "Aber jetzt fühle ich mich in dem Käfig gefangen, den ich selbst geschaffen habe. Ich bin bereit, etwas anderes auszuprobieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich verabschieden könnte." Esther betont daraufhin, dass ein solcher Abschied nicht auf einmal geschehe. Amelia habe bereits vor rund einem Jahr erstmals gespürt, dass sie aufhören möchte. Für das Finale wollte sie bewusst eine ehrliche, ungewohnte Seite zeigen und entschied sich deshalb für die Therapeutin als finale Gesprächspartnerin. Bei den Fans kommt das gemischt an: Einige hätten sich lieber einen großen Star als letzten Gast gewünscht. Andere feiern die Therapiesitzung nach zwölf Jahren voller vermeintlicher Dates als passenden Abschluss.

Amelia startete "Chicken Shop Date" im Jahr 2014 auf YouTube. Mit absichtlich unbeholfenen Interviews und trockenem Humor traf sie zahlreiche Stars in typisch englischen Hähnchenimbissen. Dadurch wurde die Moderatorin international bekannt und machte die Reihe zu einem großen Social-Media-Erfolg. Bereits vor rund elf Wochen hatte Amelia angekündigt, das Kultformat nach der finalen Staffel zu beenden und sich danach neuen Projekten zu widmen. Zu den letzten Gästen zählten unter anderem Jack O’Connell (36), Noel Gallagher (59) und Jorja Smith (29). Im Gespräch mit Esther wird es nun noch einmal ganz persönlich: Amelia, die in der Vergangenheit den Rapper Aitch datete, spricht mit der Therapeutin über ihr Liebesleben. Eine Beziehung mit einem Prominenten könne zwar durchaus reizvoll sein, erzählt Amelia. Inzwischen würde sie aber eigentlich lieber jemanden kennenlernen, der zunächst gar nicht weiß, wer sie ist. Nach zahlreichen Promi-Dates endet das Format damit nicht mit einem weiteren absichtlich unbeholfenen Interview mit einem Stargast, sondern mit einem persönlichen Gespräch über Abschied und Neuanfang.

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Getty Images Amelia Dimoldenberg, Oktober 2024

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Getty Images Amelia Dimoldenberg, März 2024

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