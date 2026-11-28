Elena Cambria äußert sich erstmals öffentlich zur gescheiterten Verlobung. Während bislang vor allem Ben Tewaag (50) über das Liebes-Aus gesprochen hatte, bricht nun auch seine ehemalige Verlobte ihr Schweigen. Im Interview mit Bild berichtet Elena von ihren Erfahrungen und schildert, wie sie die Auseinandersetzungen innerhalb der Beziehung wahrgenommen hat. Dabei erhebt sie schwere Vorwürfe: Die verbalen Angriffe hätten im Laufe der Zeit immer weiter zugenommen. "Beleidigungen wurden immer häufiger – verletzend und hart", erklärt sie gegenüber dem Portal. Diese Entwicklung sei für sie zunehmend belastend gewesen. Um sich selbst zu schützen, habe sie deshalb damit begonnen, sich von dem Schauspieler zurückzuziehen. Mit ihren Worten liefert Elena nun eine Erklärung dafür, wie die Distanz zwischen den beiden immer größer wurde. Am Ende führte diese Entwicklung nach ihrer Darstellung schließlich dazu, dass die Verlobung zerbrach und die gemeinsamen Zukunftspläne des Paares platzten.

Trotz der schwierigen Konflikte verbindet Elena mit Ben offenbar nicht nur negative Erinnerungen. Im Gespräch mit dem Newsportal macht sie deutlich, dass sie trotz aller Verletzungen auch die schönen Seiten ihrer gemeinsamen Beziehung nicht vergessen hat. Auch nach der Trennung trage sie noch viele schöne Erinnerungen an die Monate mit ihrem Ex-Verlobten in sich. Diese positiven Momente wolle sie trotz allem nicht vergessen. In dem Gespräch nutzt Elena zudem die Gelegenheit, persönliche Worte direkt an Ben zu richten. Damit zeigt sie, dass das Kapitel für sie zwar beendet ist, die Zeit mit ihm aber dennoch eine Bedeutung für sie hat. Mit ihren Schilderungen ergänzt Elena erstmals die bisherige öffentliche Darstellung des Beziehungsendes um ihre eigene Perspektive. Bislang war die Geschichte der Trennung nämlich vor allem aus Bens Sicht bekannt gewesen, während sie selbst sich zurückgehalten hatte.

Wie sehr Ben das Beziehungsende mitgenommen hatte, war bereits vor zwei Monaten deutlich geworden. Damals bestätigte er gegenüber Bild: "Wir sind getrennt." Aus seiner Enttäuschung machte er keinen Hehl. "Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist", erklärte er. Trotz der gescheiterten Zukunftspläne schwärmte er weiterhin von Elena: "Ich liebe die Frau. Sie ist richtig intelligent, derbe witzig und sieht, wenn sie will, auch Bombe aus." Dabei hatten die beiden noch wenige Wochen vor der Trennungsnachricht voller Vorfreude über ihre geplante Hochzeit gesprochen. Doch bereits im September hatte Ben auf Instagram mit den Worten "Enttäuscht! Aber am Leben" aufhorchen lassen. Was genau dahintersteckte, hatte der Beitrag offengelassen. Auch ein gemeinsamer Urlaub auf Madeira soll laut dem damaligen Bild-Bericht alles andere als harmonisch verlaufen sein. Die Hoffnungen auf eine gemeinsame Zukunft hatten sich letztlich nicht erfüllt.

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Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag und seine Verlobte Elena, Juli 2026

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Instagram / ben_tewaag Ben Tewaag, Mai 2024

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