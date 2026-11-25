Traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Der frühere Gitarrist von Duran Duran, Andy Taylor (65), ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Wie seine Familie in einer von GB News zitierten Mitteilung bekannt gab, erlag der britische Musiker nach einem langen Kampf gegen Prostatakrebs seiner schweren Erkrankung und schlief am Montag, dem 23. November, im Kreise seiner Angehörigen friedlich zu Hause ein. Seine Ehefrau Tracey wandte sich im Namen der Hinterbliebenen an die Öffentlichkeit und würdigte hinter dem gefeierten Rockstar vor allem den geliebten Familienmenschen: "Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wundervollste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater. Er war der Fels unserer Familie."

Trotz aller Erfolge und außergewöhnlichen Erlebnisse auf den großen Bühnen der Welt hätten seine Angehörigen für Andy stets an erster Stelle gestanden. "Nichts machte ihn glücklicher, als uns alle zusammen zu haben, und egal, wie weit ihn die Musik führte, sein Herz war immer zu Hause", betonte Tracey. Seiner schweren Krankheit habe Andy in den vergangenen Jahren mit großem Mut und Entschlossenheit getrotzt, ohne jemals aufzugeben oder seine Lebensfreude zu verlieren. Kraft und Trost schenkten ihm dabei auch die unzähligen Nachrichten seiner Fans aus aller Welt, wofür sich die Familie ausdrücklich bedankte. Zum Abschied fanden seine Liebsten bewegende Worte: "Andy wusste, wie sehr er geliebt wurde, und das spendet uns großen Trost. Wir werden ihn jeden einzelnen Tag vermissen."

Die Diagnose Prostatakrebs hatte Andy bereits im Jahr 2018 erhalten, als eine Heilung zunächst ausgeschlossen schien. Nachdem der vierfache Vater seine Erkrankung einige Jahre später öffentlich gemacht hatte, brachte ihm eine neue Therapie zwischenzeitlich spürbare Besserung und schenkte ihm wertvolle Lebenszeit. Am Ende kehrte der weltweit gefeierte Gitarrist genau dorthin zurück, wo sein Herz immer schlug – ins Zuhause im Kreise seiner Liebsten, für die er bis zuletzt vor allem Ehemann, Vater und Großvater war.

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Getty Images Andy Taylor im April 2004

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Getty Images Andy Taylor von Duran Duran, 1983

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