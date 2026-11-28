Die Musik war für Andy Taylor (65) bis zuletzt ein wichtiger Anker. Sie gab ihm nach seiner unheilbaren Krebsdiagnose die Kraft, sein Leben weiterhin bewusst zu gestalten. Bei dem Duran-Duran-Gitarristen war im Jahr 2018 Prostatakrebs im vierten Stadium festgestellt worden. In einem Beitrag von Channel 5 News sprach der Brite 2023 offen darüber, wie sehr ihm seine Arbeit in dieser schweren Zeit half. "Weil ich Musik mache [...], hat sie mir wirklich geholfen, mit dem Pessimismus einer unheilbaren Krankheit, aber zugleich mit dem Optimismus des Musikmachens zu leben." Seinen Alltag wollte sich der Musiker von der düsteren Prognose nicht diktieren lassen. Er tüftelte weiter an neuen Songs und zog gemeinsam mit Freunden umher. So wollte er die ihm verbleibende Zeit so intensiv wie möglich auskosten.

Nach der erschütternden Nachricht traf der Musiker eine klare Entscheidung, wie er dem Sender verriet: "Ich dachte einfach: Ich werde mein Leben leben." Durch die Krankheit nahm Andy die Zeit ganz anders wahr. "Ich sage oft zu den Leuten: 'Jede Minute ist wie eine Stunde, jeder Tag ist wie eine Woche.' Man will wirklich das Beste aus dem Leben herausholen", schilderte er. Mit seinem Schicksal haderte er nicht. Im Gegenteil: Der Rockstar sah sich trotz allem als echten Glückspilz: "Ich hatte großes Glück. Ich habe so viel bekommen, was das Leben meines Traums angeht."

Andy Taylor ist am 23. November 2026 nach seinem langen Kampf gegen den Prostatakrebs im Alter von 65 Jahren verstorben. Wie GB News berichtete, schlief der Gitarrist friedlich in seinem Zuhause ein. In seinen letzten Momenten waren seine Angehörigen und frühere Bandkollegen bei ihm. "Für die Welt war Andy ein brillanter Gitarrist, aber für uns war er der wunderbarste Ehemann, ein liebevoller Vater und der stolzeste Großvater. Er war der Fels in der Brandung unserer Familie. Trotz all der unglaublichen Erlebnisse, die ihm die Musik bescherte, stand die Familie für ihn immer an erster Stelle. Nichts machte ihn glücklicher, als wenn wir alle zusammen waren, und egal, wie weit ihn die Musik auch führte – sein Herz war immer zu Hause", hielt seine Frau Tracey Andy in Ehren.

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Getty Images Andy Taylor im April 2004

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Getty Images Die Mitglieder von Duran Duran im Jahr 2022

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